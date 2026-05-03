«جودو الإمارات» يُتوّج بذهبية بطولة طاجيكستان جراند سلام



أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّجت لاعبة منتخبنا الوطني للجودو إليزا ليتيف، المصنّفة الأولى لوزن تحت 78 كجم، بذهبية بطولة دوشانبي جراند سلام الكبرى للجودو «طاجيكستان 2026»، التي اختتمت مساء أمس، وشهدت مشاركة 240 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، من بينها 3 دول عربية، ويحتل منتخبنا المركز السادس في الترتيب العام للبطولة والأول عربياً.

جاء تتويج لاعبتنا الذهبية بميدالية بطولة طاجيكستان، بتخطيها الهولندية ماريت كامبس في الدور التمهيدي، لتواجه لاعبتنا في الدور الثاني بطلة روسيا بشينكو ألكسندر، وقد واصلت لاعبتنا تفوّقها لتهزم الروسية بشينكو بالقاضية (ايبيون)، بعد سيطرة تامة على مجريات النزال، لتبلغ المباراة النهائية وتلتقي الهولندية باتيل فان، وقد تمكّنت لاعبة منتخب الإمارات إليزا ليتيف من تحقيق الفوز الذهبي في ختام منافسات الوزن والبطولة، ليرتفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في منصة التتويج بمصاحبة السلام الوطني، وسط أكثر من 8000 متفرج.

وهنّأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، خلال اتصاله بالدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس البعثة، بالإنجاز الذهبي المشرّف، والذي ما كان له أن يتحقق، لولا دعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب والرياضة، والذي ساهم في ارتفاع مستوى الشباب من خلال تلك المشاركات الرياضية العالمية، وتحمُّلهم المسؤولية لتمثيل الوطن ورفع علم بلادهم، في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى.