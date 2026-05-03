الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
نقل أليكس فيرجسون للمستشفى إثر وعكة صحية في أولد ترافورد

3 مايو 2026 20:08

 
مانشستر (رويترز)

ذكرت وسائل ​إعلام أن أليكس فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، نُقل إلى المستشفى ⁠بعد أن شعر بتوعك قبل مباراة فريقه ​السابق أمام ليفربول ​في ‌الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز ​لكرة القدم اليوم الأحد.
وكان المدرب البالغ عمره 84 عاماً حاضراً في ملعب أولد ترافورد لحضور ‌المباراة، وأفادت قناة «سكاي سبورتس» بأن ‌فيرجسون كان واعيا وخضع لفحوص احترازية قبل نقله إلى ​المستشفى.
وقاد فيرجسون فريق مانشستر يونايتد منذ 1986 حتى تقاعده في 2013، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي ‌13 مرة ودوري ​أبطال أوروبا مرتين ضمن 38 لقباً حصدها خلال مسيرته الرائعة التي استمرت ​26 ‌عاماً مع النادي.
وقال ⁠متحدث ‌باسم مانشستر ‌يونايتد، إن النادي لا يستطيع ⁠التعليق على حالة فيرجسون، يحضر فيرجسون ​بانتظام مباريات مانشستر يونايتد على أرضه، وخُصص له صف من المقاعد في مقصورة كبار الشخصيات في ​ملعب أولد ترافورد.

