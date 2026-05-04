إحالة أوراق لقب الليجا إلى «كلاسيكو الأحد»

4 مايو 2026 09:45

 

برشلونة (رويترز)
سجّل فينيسيوس جونيور هدفين في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز 2-صفر على مضيفه إسبانيول في دوري الدرجة الأولى ​الإسباني لكرة القدم، محافظاً بذلك على آماله الضئيلة في الفوز باللقب، ومع تبقِّي أربع مباريات على نهاية الموسم، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة، ⁠بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل مواجهة ​الغريمين في كامب نو، الأحد المقبل، في مباراة القمة ​التي قد تؤكد فوز الفريق الكتالوني باللقب ⁠للموسم الثاني ​على التوالي.
وافتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة 55، عندما انطلق من الجهة اليسرى وتبادل التمريرات مع جونزالو، قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويُطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك.
وسجل البرازيلي هدفاً ثانياً ‌في الدقيقة 66 بعد تبادل رائع للكرة مع جود ‌بلينجهام، إذ سدّد الكرة من لمسة واحدة في الزاوية العليا.
وتألق فينيسيوس في أمسية الأحد، التي كانت ممّلة بالنسبة لريال مدريد. في ​غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، بينهم كيليان مبابي وأردا جولر وتيبو كورتوا وإيدر ميليتاو، سيطر فريق ألفارو أربيلوا على المباراة منذ البداية وحتي النهاية.
وبهذا الفوز تتأجل احتفالات برشلونة باللقب، ولكن ربما لمدة أسبوع واحد فقط، إذ يحظى ​الفريق الكتالوني بفرصة الحسم أمام منافسه التقليدي مطلع الأسبوع ​المقبل.

