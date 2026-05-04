ماجد سالم: التأهل إلى «كأس العالم» هدف «أبيض الناشئين»

4 مايو 2026 10:30

 

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تنطلق، مساء غدٍ الثلاثاء، منافسات النسخة الحادية والعشرين من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، التي تستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتحتضن السعودية الحدث القاري للعام الثاني على التوالي.
وتشهد ضربة البداية إقامة أربع مباريات ضمن الجولة الأولى للمجموعتين الأولى والثانية، حيث يبدأ منتخب اليابان حملة البحث عن لقبه الخامس القياسي بمواجهة قطر بطلة نسخة 1990، ضمن منافسات المجموعة الثانية على الملعب الرديف الثالث «المستقبل»، في الظهور الثامن عشر لليابان (رقم قياسي) والثاني عشر لقطر في النهائيات، وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تلتقي إندونيسيا مع الصين على الملعب الرديف الأول «النجوم».
وفي المجموعة الأولى، يدشّن منتخب السعودية «المستضيف» ووصيف النسخة الماضية مشواره عند التاسعة مساءً بمواجهة ميانمار، ساعياً لإضافة لقب ثالث إلى رصيده بعد تتويجَي 1985 و1988، فيما يلتقي في المباراة الثانية طاجيكستان مع تايلاند على الملعب الرديف الثاني «الأبطال».
من جانبه، يتأهّب منتخبنا الوطني للناشئين (مواليد 2009) لضربة البداية في مشاركته القارية التاسعة، عندما يواجه نظيره منتخب كوريا الجنوبية في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً اليمن وفيتنام.
ويشارك في البطولة 15 منتخباً بعد انسحاب كوريا الشمالية من المجموعة الرابعة، حيث تضم قائمة المشاركين سبعة منتخبات تصدّرت مجموعاتها في التصفيات التي أُقيمت في نوفمبر 2025، إلى جانب ثمانية منتخبات آسيوية شاركت في كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر،  وتمنح البطولة ثماني بطاقات مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026، إلى جانب التنافس على اللقب القاري.
وأكد ماجد سالم، مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، أن «أبيض الناشئين» أنهى تحضيراته بصورة جيدة قبل انطلاق المنافسات، مشيراً إلى أن العمل مع هذا الجيل امتد لنحو عامين، ما أسهم في الوصول إلى مستوى جاهزية مرتفع.
وقال: «مواجهة طاجيكستان كانت الأخيرة قبل الدخول في أجواء البطولة القارية، والفريق جاهز بإذن الله، وهدفنا واضح وهو التأهل إلى كأس العالم. هذا المشروع يشمل جميع المراحل السنية، ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية».
وكان «أبيض الناشئين» قد اختتم تجاربه الإعدادية بالفوز على منتخب طاجيكستان 1-0 في دبي، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات، وسجّل حسين يوسف أنور «ميسي» هدف المباراة.
وأضاف سالم: «نحظى بدعم كبير من اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إلى جانب متابعة مجلس الإدارة، وهو ما يوفر بيئة مثالية للعمل ويمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم».
وتابع: «نخوض منافسات قوية في النهائيات، فجميع المنتخبات من نخبة آسيا، ومجموعتنا تضم كوريا الجنوبية، واليمن، وفيتنام. نسعى لبداية قوية أمام كوريا الجنوبية تكون نقطة انطلاق لبقية المشوار»
وأشار إلى أن استراتيجية العمل تعتمد على التكامل بين مواليد 2008 و2009 و2010، قائلاً: «دمج الأجيال يمنح اللاعبين خبرات إضافية، ويعزّز جاهزيتهم للمستقبل، ضمن هدف إعداد قاعدة قوية تدعم المنتخب الأول».

