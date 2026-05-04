الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ديربي الساحل الشرقي يشعل أجواء كلباء

4 مايو 2026 11:00


فيصل النقبي (كلباء)
يختتم فريق كلباء استعداداته لمواجهة خورفكان في ديربي الساحل الشرقي المرتقب، والذي سيقام غداً الثلاثاء على ملعب كلباء، ضمن مواجهات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.
ويدخل كلباء المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزّز موقعه في جدول الترتيب، حيث ركّز الجهاز الفني، بقيادة المدرب العراقي غازي الشمري، خلال التدريبات الأخيرة، على رفع الجاهزية الفنية والبدنية، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الماضي أمام بني ياس.
ويبحث الشمري عن البديل المناسب لمدافعه ميها بلازيتش، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف بعد تعرّضه للطرد في الجولة الماضية، حيث تبرز خيارات ريجان اليفودا أو عبد السلام محمد لتعويض هذا الغياب في قلب الدفاع.
وتشهد صفوف الفريق جاهزية كاملة لبقية اللاعبين، ما يمنح الجهاز الفني عدة خيارات قبل هذه المواجهة المهمة، في وقت يحتل فيه كلباء المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، ساعياً للخروج بنتيجة إيجابية في ديربي يحمل طابعاً خاصاً وحسابات مختلفة.

