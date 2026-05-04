قمم مرتقبة وصراع مشتعل في القاع بـ«دوري أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تتجه الأنظار إلى الجولة 24 من «دوري أدنوك للمحترفين»، التي تنطلق مساء الغد بإقامة أربع مباريات، في وقت تترقب فيه الجماهير إمكانية حسم لقب الدوري مبكراً، مع اقتراب العين المتصدر من التتويج بالدرع رقم 15 في تاريخه.

ويتصدر «الزعيم» الترتيب برصيد 59 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه المباشر شباب الأهلي «الوصيف»، لتكون الفرصة سانحة أمامه لحسم اللقب قبل جولتين على ختام المنافسة، عندما يحلّ ضيفاً على الشارقة في التاسعة إلا ربع من مساء بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب الأخير في «الإمارة الباسمة»، في مواجهة لن تخلو من التحديات أمام فريق يسعى إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وتنطلق مباريات الجولة مساء الغد بأربع مواجهات، حيث يستقبل عجمان «السابع» برصيد 27 نقطة ضيفه الجزيرة «الثالث» برصيد 40 نقطة على استاد راشد بن سعيد، في لقاء يتطلع خلاله «فخر أبوظبي» إلى استعادة توازنه بعد خسارته أمام النصر 2-3 في الجولة الماضية، في وقت يسعى فيه «البرتقالي» لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في المنطقة الدافئة، علماً بأن الجزيرة يتفوق تاريخياً في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وفي صراع الهروب من القاع، تتجه الأنظار إلى مواجهة دبا الأخير برصيد 17 نقطة وضيفه البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، على ملعب «النواخذة»، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل الفارق الضئيل بين الفريقين، وسعي كل منهما للتمسك بآمال البقاء حتى الجولات الأخيرة.

وفي مواجهة لا تقل أهمية، يحل الظفرة «قبل الأخير» برصيد 18 نقطة ضيفاً على بني ياس «العاشر» برصيد 25 نقطة، حيث يسعى «فارس الظفرة» إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في البقاء، فيما يأمل «السماوي» الابتعاد بشكل أكبر عن مناطق الخطر وتأمين موقعه في جدول الترتيب.

وعلى ملعب كلباء، يشهد «ديربي الساحل الشرقي» مواجهة مرتقبة بين كلباء «الحادي عشر» برصيد 23 نقطة وضيفه خورفكان «الثامن» برصيد 25 نقطة، حيث يبحث «النمور» عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية امتدت لست مباريات، في حين يسعى «النسور» لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم نحو مراكز أفضل.

وتستكمل مباريات الجولة مساء الأربعاء بإقامة ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، تبدأ بلقاء الوحدة والوصل على استاد آل نهيان، في صراع مباشر على المراكز المتقدمة، فيما تتجه الأنظار إلى قمة الشارقة والعين التي قد تشهد تتويج «الزعيم» باللقب رسمياً، إلى جانب «ديربي» شباب الأهلي والنصر، في مواجهة لا تقل أهمية في سباق المراكز القارية.

وتحمل الجولة 24 أهمية استثنائية، ليس فقط على صعيد حسم اللقب، بل أيضاً في تحديد ملامح الفرق المتأهلة للمشاركات القارية، إلى جانب اشتعال المنافسة في قاع الترتيب، مع دخول الموسم مراحله الأخيرة، حيث تصبح كل نقطة ذات قيمة مضاعفة في تحديد مصير الفرق.

مباريات الغد

عجمان – الجزيرة، 18:05

بني ياس – الظفرة، 20:45

دبا – البطائح، 20:45

كلباء – خورفكان، 20:45