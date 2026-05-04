الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عودة يو مين تشو لدفاعات الشارقة أمام العين

عودة يو مين تشو لدفاعات الشارقة أمام العين
4 مايو 2026 12:30

 
علي معالي (أبوظبي)
يعود يو مين تشو مدافع الشارقة إلى قائمة الفريق في مباراة القمة المرتقبة أمام العين في الجولة الـ 24، وذلك بعد الشفاء الكامل من الإصابة التي لحقت به في لتدريبات منذ أسبوعين تقريباً، غاب بسببها عن التواجد في قائمة «الملك» في مباراة الوحدة الأخيرة التي انتهت بفوز الوحدة بهدفين دون رد.
دخل الكوري الجنوبي تدريبات الفريق، وأصبح جاهز تماماً ليكون من ضمن مخططات المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، والذي يضع في تدريبات فريقه الأخيرة مساء الغد اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب والتشكيلة التي سيبدأ بها المواجهة أمام الزعيم العيناوي، والذي يبحث عن تحقيق الفوز لحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم.
يسعى فريق الشارقة إلى تقديم عرض يُرضي جماهيره بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر عليه هذا الموسم، مما جعل الفريق يتراجع بشكل مثير في الترتيب باحتلاله المركز التاسع برصيد 25 نقطة، وهو نفس رصيد خورفكان بني ياس، ويبحث «الملك» عن فوز معنوي يعيد التوازن النسبي للفريق، ويساهم كذلك في مزيد من الإثارة في دوري هذا الموسم.
يعتمد مورايس في مباراته أمام العين عن عناصره الدفاعية المعتادة من خالد الظنحاني وكاتانيتش ولياندرو ومعهم يو مين تشو، إضافة إلى وجود ايجور كورنادو وبوبليتي وماجد راشد وماجد سرور في الوسط، إضافة إلى كمارا لوان بيريرا في خط الهجوم.

 

أخبار ذات صلة
قمم مرتقبة وصراع مشتعل في القاع بـ«دوري أدنوك للمحترفين»
ديربي الساحل الشرقي يشعل أجواء كلباء
العين
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
آخر الأخبار
دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تحصد أربع جوائز في «ستيفي 2026»
التعليم والمعرفة
دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تحصد أربع جوائز في «ستيفي 2026»
اليوم 13:25
«دبي لكرة السلة» يواجه سبارتاك في ربع نهائي الدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يواجه سبارتاك في ربع نهائي الدوري الأدرياتيكي
اليوم 13:24
ليندبيرج بطل «السلسلة الآسيوية» في «جولة دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
ليندبيرج بطل «السلسلة الآسيوية» في «جولة دي بي ورلد» للجولف
اليوم 13:00
الإمارات ترحب بقرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة بإدانة إيران
علوم الدار
الإمارات ترحب بقرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة بإدانة إيران
اليوم 12:57
«فارس الإتيكيت» يعزِّز الكفاءات العربية
الترفيه
«فارس الإتيكيت» يعزِّز الكفاءات العربية
اليوم 12:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©