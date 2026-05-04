عودة يو مين تشو لدفاعات الشارقة أمام العين



علي معالي (أبوظبي)

يعود يو مين تشو مدافع الشارقة إلى قائمة الفريق في مباراة القمة المرتقبة أمام العين في الجولة الـ 24، وذلك بعد الشفاء الكامل من الإصابة التي لحقت به في لتدريبات منذ أسبوعين تقريباً، غاب بسببها عن التواجد في قائمة «الملك» في مباراة الوحدة الأخيرة التي انتهت بفوز الوحدة بهدفين دون رد.

دخل الكوري الجنوبي تدريبات الفريق، وأصبح جاهز تماماً ليكون من ضمن مخططات المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، والذي يضع في تدريبات فريقه الأخيرة مساء الغد اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب والتشكيلة التي سيبدأ بها المواجهة أمام الزعيم العيناوي، والذي يبحث عن تحقيق الفوز لحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم.

يسعى فريق الشارقة إلى تقديم عرض يُرضي جماهيره بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر عليه هذا الموسم، مما جعل الفريق يتراجع بشكل مثير في الترتيب باحتلاله المركز التاسع برصيد 25 نقطة، وهو نفس رصيد خورفكان بني ياس، ويبحث «الملك» عن فوز معنوي يعيد التوازن النسبي للفريق، ويساهم كذلك في مزيد من الإثارة في دوري هذا الموسم.

يعتمد مورايس في مباراته أمام العين عن عناصره الدفاعية المعتادة من خالد الظنحاني وكاتانيتش ولياندرو ومعهم يو مين تشو، إضافة إلى وجود ايجور كورنادو وبوبليتي وماجد راشد وماجد سرور في الوسط، إضافة إلى كمارا لوان بيريرا في خط الهجوم.