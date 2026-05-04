عدد اليوم
«دبي لكرة السلة» يواجه سبارتاك في ربع نهائي الدوري الأدرياتيكي

4 مايو 2026 13:24

 
دبي (وام)
أعلنت رابطة الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من البطولة، عقب ختام مرحلة التصفيات وتحديد مواجهات الأدوار الإقصائية، ويواجه فريق دبي لكرة السلة نظيره سبارتاك الصربي في الدور ربع النهائي، بعد تصدره ترتيب مرحلة «أفضل 8»، ليحصل على أفضلية خوض المباراة الفاصلة على أرضه، في حال اللجوء إليها.
وتُقام المواجهات بنظام الأفضل من 3 مباريات، حيث تنطلق السلسلة يوم بعد غدٍ الأربعاء على صالة «زيترا أرينا»، فيما تُقام المباراة الثانية يوم 9 مايو على ملعب سبارتاك، وفي حال تعادُل الفريقين، تُلعب المباراة الثالثة الحاسمة على أرض فريق دبي.
ويُعتمد نظام الأفضل من 3 مباريات في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، بينما تُقام المباراة النهائية بنظام الأفضل من 5 مباريات.

