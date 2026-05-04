8 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في جراند سلام أستانا

أبوظبي (الاتحاد)
تصل بعثة منتخب الجودو إلى مدينة أستانا عاصمة كازاخستان يوم بعد غد، استعداداً للمشاركة في بطولة أستانا جراند سلام الكبرى للجودو، التي ينظمها اتحاد كازاخستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الحالي، وتجمع البطولة 309 لاعبين ولاعبة من 38 دولة في مقدمتهم منتخبنا الوطني الأول الذي يشارك بـ8 لاعبين وسط طموحات كبيرة لمواصلة الإنجازات الرياضية والصدارة العربية.
ضمّت قائمة بطولة أستانا 8 لاعبين وهم: اللاعبة بشيرات خرودي (وزن 52 كجم)، وسيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف، (وزن تحت 73 كجم)، وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم) وأرام جورجيان، (وزن تحت 90 كجم)، وعمر معروف، (وزن فوق 100 كجم).
وعبّرت لاعبة منتخبنا الوطني للجودو إليزا ليتيف الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن تحت 78 كجم، في بطولة دوشانبي جراند سلام الكبرى، عن شكرها وتقديرها لاتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على الاهتمام المباشر بالمنتخب الأول، وتوفير كافة فرص الإعداد تطلعاً للمشاركة الإيجابية في بطولات الاتحاد الدولي الكبرى للجودو والعودة مجدداً للدورة المقبلة.

 

