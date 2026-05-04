دبي أوتودروم تطلق «موتودروم» وجهة جديدة لرياضات الطرقات الوعرة

دبي (وام)

أعلنت دبي أوتودروم، التابعة لشركة الاتحاد العقارية، إطلاق وجهتها الجديدة «موتودروم» المخصصة لرياضات المحركات على الطرقات الوعرة، لتوفر تجربة متكاملة تجمع بين أنماط قيادة متعددة ضمن بيئة آمنة ومنظمة في الدولة.

وتقع الوجهة الجديدة ضمن نطاق مسار «هيل» في حلبة دبي أوتودروم، لتشكل إضافة نوعية إلى مرافق الحلبة على مدار العام، وتستهدف مختلف فئات عشاق القيادة، من المبتدئين إلى المحترفين، وتضم «موتودروم» مجموعة من المسارات المتخصصة، أبرزها مسار للدراجات النارية المخصصة للطرق الوعرة، إلى جانب مسار آخر مخصص للدراجات الأصغر وللمبتدئين.

كما تحتضن باقة متنوعة من الأنشطة، تشمل الدراجات الرباعية، وسيارات الكروس، وفعاليات المركبات رباعية الدفع، إضافة إلى الدراجات الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة.

وصُممت الحلبة لدعم تطور السائقين، حيث تشمل مساراً رئيساً بطول 1.8 كيلومتر، وآخر بطول 1.2 كيلومتر، إلى جانب 3 مسارات بمستويات مختلفة تتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم بشكل تدريجي.