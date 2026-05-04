قمة الحسم في الشارقة.. العين على بُعد خطوة من المجد



معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب الشارقة، حيث يستضيف «الملك» نظيره العين في قمة نارية ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، مواجهة تتجاوز كونها مباراة تقليدية بين فريقين كبيرين، لتتحول إلى محطة قد تشهد تتويج «الزعيم» رسميا باللقب، في حال تحقيق الفوز.

العين يدخل اللقاء متصدرا الترتيب برصيد 59 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي الوصيف، ما يمنحه أفضلية حسابية واضحة، إذ يكفيه الفوز لحسم اللقب من دون انتظار نتائج الجولتين الأخيرتين، في مشهد تنتظره جماهيره للاحتفال على أرض المنافس، وإعلان نهاية سباق طويل من التفوق والهيمنة.

ولا تقتصر دوافع العين على حسابات اللقب فقط، بل تمتد لتعويض خيبة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي خسره أمام الوحدة بركلات الترجيح، ليضيع حلم الثلاثية هذا الموسم، ويصبح الدوري الهدف الأول قبل ختام الموسم بنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الجزيرة يوم 22 الجاري على استاد محمد بن زايد.

وفي المقابل، يعيش الشارقة واحدة من أصعب فتراته، بعدما تراجعت نتائجه بشكل لافت، كان آخرها الخسارة على أرضه أمام الوحدة بثنائية، ليحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة، وهو مركز لا يليق بتاريخ «الملك»، ما يضعه أمام تحدٍ كبير لاستعادة هيبته أمام المتصدر، ومحاولة إيقاف احتفالاته.

أما لغة الأرقام التاريخية، فتعزز من أفضلية العين، إذ التقى الفريقان في 31 مواجهة بدوري المحترفين، حقق خلالها «الزعيم» 15 انتصارا مقابل 6 للشارقة، بينما حسم التعادل 10 مواجهات، كما لم يخسر العين في آخر 8 مباريات أمام الشارقة (4 انتصارات و4 تعادلات)، في مؤشر واضح على تفوقه المستمر.

ويطمح العين لتحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام الشارقة للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2016-2017، كما يقف على أعتاب إنجاز تاريخي، إذ قد يصبح أول فريق في تاريخ دوري المحترفين يتجنب الخسارة في أول 24 مباراة، معادلا رقم الشارقة نفسه الذي تحقق في موسم 2018-2019.

وتكشف الأرقام عن معاناة هجومية للشارقة أمام العين، حيث فشل في التسجيل خلال آخر 3 مواجهات رغم 29 تسديدة، وهو رقم يعادل ما حدث في 28 مباراة سابقة مجتمعة، في دلالة على صعوبة اختراق دفاع «الزعيم».

وعلى مستوى الأفراد، يبرز كودجو لابا كأحد أبرز مفاتيح الحسم، بعدما ساهم في 7 من آخر 14 هدفا للعين أمام الشارقة (6 أهداف وصناعة واحدة)، فيما يمثل كايو لوكاس الورقة الأخطر للشارقة، بمساهمته في 8 من آخر 12 هدفاً لفريقه أمام العين (7 أهداف وصناعة واحدة).

ويتقاسم لابا وكايو صدارة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف لكل منهما، يليهما إيجور كورونادو بـ5 أهداف، بينما تشير الأرقام الإجمالية إلى تفوق العين تهديفياً بتسجيله 60 هدفاً مقابل 39 للشارقة.

وبين طموح الحسم ورغبة الإنقاذ، تقف قمة الشارقة والعين على صفيح ساخن، حيث قد تُعلن نهاية سباق اللقب رسمياً، أو تؤجل الحسم في واحدة من أكثر مباريات الموسم ترقباً وإثارة.