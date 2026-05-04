الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة الرياضي» يحتفي بيوم العمال العالمي

«الشارقة الرياضي» يحتفي بيوم العمال العالمي
4 مايو 2026 23:02

 
الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
قمة الحسم في الشارقة.. العين على بُعد خطوة من المجد
مجلة «كتاب» تتناول الاحتفاء الثقافي البولندي بالشارقة


احتفى مجلس الشارقة الرياضي بيوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، بتنظيم فعالية رياضية مميزة في منطقة البطائح، تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد»، تأكيداً على تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.
وشهدت الفعالية مشاركة 186 عاملاً يمثلون 17 نادياً من أندية الإمارة الرياضية والتخصصية، حيث تنافسوا في مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، شملت الكريكيت وكرة القدم وألعاب القوى وشد الحبل، في أجواء اتسمت بالحيوية والتفاعل وروح الفريق الواحد.
وأسهمت الفعالية في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة ممارسة النشاط البدني، بما يعكس رؤية المجلس في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، واختُتمت بتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز والميداليات التذكارية.
حضر الفعالية بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وأحمد السلمان، رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية، حيث أكدا حرص المجلس على تنظيم هذه الفعالية سنوياً تقديراً لجهود العمال ودورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية، بما يجسد معاني شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد».
ومن جانبهم، عبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة، مشيدين بجهود المجلس في تنظيم فعاليات تعزز الروح الإيجابية والانتماء المجتمعي.

مجلس الشارقة الرياضي
يوم العمال العالمي
الأنشطة الرياضية
الشارقة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم
الرياضة
«الإمارات للغوص» و«الفجيرة البحري» يوقعان مذكرة تفاهم
اليوم 23:30
متحدثون في «اصنع في الإمارات» يشيدون برؤية الإمارات التنموية
اقتصاد
متحدثون في «اصنع في الإمارات» يشيدون برؤية الإمارات التنموية
اليوم 23:16
النصر بطل كأس الوطن لكرة اليد
الرياضة
النصر بطل كأس الوطن لكرة اليد
اليوم 23:14
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة
علوم الدار
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©