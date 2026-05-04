«الشارقة الرياضي» يحتفي بيوم العمال العالمي

احتفى مجلس الشارقة الرياضي بيوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، بتنظيم فعالية رياضية مميزة في منطقة البطائح، تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد»، تأكيداً على تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وشهدت الفعالية مشاركة 186 عاملاً يمثلون 17 نادياً من أندية الإمارة الرياضية والتخصصية، حيث تنافسوا في مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، شملت الكريكيت وكرة القدم وألعاب القوى وشد الحبل، في أجواء اتسمت بالحيوية والتفاعل وروح الفريق الواحد.

وأسهمت الفعالية في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة ممارسة النشاط البدني، بما يعكس رؤية المجلس في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، واختُتمت بتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز والميداليات التذكارية.

حضر الفعالية بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وأحمد السلمان، رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية، حيث أكدا حرص المجلس على تنظيم هذه الفعالية سنوياً تقديراً لجهود العمال ودورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية، بما يجسد معاني شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد».

ومن جانبهم، عبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة، مشيدين بجهود المجلس في تنظيم فعاليات تعزز الروح الإيجابية والانتماء المجتمعي.