النصر بطل كأس الوطن لكرة اليد

4 مايو 2026 23:14

 
دبي (وام)

توج نادي النصر بطلاً للنسخة الثانية من بطولة كأس الوطن لكرة اليد للموسم الرياضي 2025 - 2026، بعد فوزه اليوم على نادي الذيد بنتيجة 35 - 29 خلال المباراة النهائية للبطولة، التي أُقيمت في صالة نادي الوصل بدبي.
وبهذا التتويج، سيشارك نادي النصر في بطولة الأندية الخليجية المقبلة.
وتعد هذه البطولة هي الأولى لفريق كرة اليد بنادي النصر منذ 11 عاماً، إذ كان التتويج الأخير له بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 2014 - 2015.
وتوّج الفريق الفائز باللقب المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد اليد، ومحمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالرزاق السيد محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، ونادي النصر.
وأدار المباراة النهائية للمرة الأولى طاقم تحكيم نسائي من دولة الكويت، الحكمتان الدوليتان معالي العنزي ووداد النسيم، بترشيح من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.
ووجه المهندس سعود إبراهيم صالح التهنئة إلى لاعبي نادي النصر وإدارة الفريق على التتويج بلقب البطولة، وكذلك نادي الذيد الذي يشارك للمرة الأولى في مسابقات الرجال، بحصوله على المركز الثاني.
وأضاف: نتطلع في الموسم المقبل إلى مشاركة المزيد من الفرق من مختلف المراحل السنية في جميع بطولات الاتحاد،، لافتاً إلى أن هناك استراتيجية لتطوير الاتحاد، خلال السنوات الثلاث القادمة يتم مراجعتها كل فترة، وهي تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما سينعكس على المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أعرب عبدالرزاق السيد الهاشمي عن سعادته بتتويج نادي النصر بلقب بطولة كأس الوطن، مؤكداً أن التتويج، هو نتاج عمل مستمر من إدارة الفريق طوال الموسم، ورغبة في العودة إلى الانتصارات من جديد، متقدماً بالتهنئة إلى قيادات نادي النصر على هذا الإنجاز.
وأضاف: «نأمل أن يكون الإنجاز دافعاً لمزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة، ونقطة انطلاقة جديدة لفريق كرة اليد، بعد موسم قوي خاضه الفريق، قدم خلاله مستويات فنية رائعة».
من جانبه، أعرب رشيد شريح، مدرب فريق كرة اليد بنادي النصر، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس الوطن، مؤكداً أن فريقه خاض مباراة قوية وصعبة، لكنه استطاع أن يتوج في النهاية باللقب بعد أداء قوي من اللاعبين. وأضاف: «ننتظر في الموسم المقبل المزيد من الألقاب والبطولات، وكل الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز».

