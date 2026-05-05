«نحس الرباعية» يجبر أتلتيكو على تغيير فندق الإقامة في لندن

5 مايو 2026 09:47

لندن(د ب أ)
نفى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن تكون الخرافات سبباً وراء تغيير مقر إقامة الفريق قبل مواجهة أرسنال، اليوم الثلاثاء، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الفريق الإسباني أقام في فندق 4 نجوم قبل خسارته الثقيلة أمام أرسنال بنتيجة صفر / 4 في مرحلة الدوري خلال أكتوبر.
وأضافت أن أتلتيكو مدريد انتقل إلى فندق آخر خمس نجوم في شرق لندن بعد التعادل ذهاباً بنتيجة 1 / 1 بالدور قبل النهائي.
وذكرت تقارير صحفية أن سيميوني قرر تغيير مقر الإقامة، لاعتقاده بأن التواجد في نفس الفندق الذي شهد خسارتهم برباعية في أكتوبر، سيجلب النحس لفريقه.
وبسؤاله عن سبب تغيير مقر الإقامة، أجاب سيميوني مبتسماً "هذا الفندق أرخص.. لذلك غيرنا الحجز".
وأثبت جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد وصاحب هدف فريقه في مباراة الذهاب من ركلة جزاء جاهزيته للمشاركة مع فريقه في مباراة الغد على ملعب الإمارات.
ولم يقدر ألفاريز عن استكمال مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وغاب عن فوز الفريق المدريدي على فالنسيا بنتيجة 2 / صفر، في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي.
ولكن المهاجم الأرجنتيني الدولي الذي سجل 20 هدفاً لفريقه هذا الموسم، تواجد ضمن قائمة أتلتيكو مدريد في لندن.
وقال سيميوني "ألفاريز ركيزة مهمة لنا في هذه المباراة لخبراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد قدم أداءً مميزاً في مباراة الذهاب، وأتمنى أن يؤدي المطلوب منه في مباراة الغد".
واصل "أي مدرب يفكر في كل الاحتمالات، ولكن القرار النهائي يعود للاعبين، علينا التحكم في انفعالاتنا، لتقديم أفضل أداء ممكن".
وختم دييجو سيميوني تصريحاته "سيناريو المباراة يتغير بعد انطلاقها، وتدريجياً يتحلى اللاعبون بالصبر، فالمطلوب الهدوء وليس التراخي، وهذا ما نحتاجه في مثل هذه المباريات".

