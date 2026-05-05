الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
إيفيتش: التركيز على الهدف سلاحنا لعبور الشارقة

5 مايو 2026 11:15

معتز الشامي (أبوظبي)
أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب فريق العين، جاهزية فريقه لمواجهة نادي الشارقة في المباراة المقررة غداً الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في محطة مهمة ضمن سباق حسم اللقب.
وأوضح أن التحضيرات تسير وفق البرنامج المعتاد، بعد طي صفحة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث دخل الفريق مرحلة الإعداد المباشر، مؤكداً أن اللاعبين في حالة تركيز عالٍ وجاهزية كاملة لخوض المواجهة.
ويحتاج العين للفوز فقط أمام الشارقة لحسم لقب الدوري، في ظل وصول الفارق بينه وبين شباب الأهلي إلى 6 نقاط، حيث أشار إيفيتش إلى أن الفريق يتعامل منذ بداية الموسم بمنهج "مباراة بمباراة"، مشدداً على أهمية الهدوء الذهني والتركيز على الهدف الأساسي، وهو تحقيق النقاط الثلاث، مع القتال منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، مشدداً على زن ذلك هو السبيل للفوز.
وأكد إيفيتش احترامه لفريق الشارقة، واصفاً إياه بأنه من الفرق القوية التي تمتلك عناصر مميزة، متوقعاً مواجهة تنافسية تتطلب أقصى درجات التركيز والانضباط.
واختتم حديثه بالإشادة بدعم الجماهير، مؤكداً أن الفريق سيواصل العمل بكل قوة خلال المرحلة الحاسمة، سعياً لتحقيق أهدافه في الدوري وكأس رئيس الدولة.

