قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
مشادة نيمار ونجل روبينيو تفتح التحقيقات في سانتوس!

5 مايو 2026 11:26

ساو باولو (أ ف ب)
فتح نادي سانتوس البرازيلي تحقيقاً داخلياً في مشادّة وقعت بين نجمه نيمار ونجل المهاجم السابق روبينيو خلال حصة تدريبية.
ووفق الصحافة المحلية، لم يكن نيمار راضياً عن وقوعه ضحية لمراوغة من روبينيو جونيور، الموهبة البالغة 18 عاماً، خلال تدريب يوم الأحد.
وذكرت بعضها أن روبينيو جونيور، نجل اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي، يتهم نيمار بتوجيه إهانات له وصفعه خلال المشادة التي أعقبت المراوغة.
وأبلغ محامو روبينيو جونيور النادي أنهم يدرسون فسخ عقد المهاجم الشاب، في حال عدم اتخاذ أي إجراء بحق الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي (79 هدفاً) من قِبل الإدارة، وفق موقع «جلوبو إيسبورتي».
وجاء في بيان للنادي البرازيلي: «فور وقوع الحادثة، فُتح تحقيق داخلي»، من دون أن يوضّح طبيعة الواقعة.
ورغم مشاكله البدنية المتكررة، لا يزال نيمار (34 عاماً) يأمل في استدعائه من قِبل المدرب الإيطالي للمنتخب كارلو أنشيلوتي للمشاركة في كأس العالم المقررة الصيف المقبل.
ولم يشارك النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي مع المنتخب منذ أكتوبر 2023.
ومن المتوقع الإعلان عن القائمة النهائية لكأس العالم، المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو في أميركا الشمالية، في 18 الشهر الحالي.
ويقضي روبينيو الأب (42 عاماً)، زميل نيمار السابق في سانتوس، حالياً عقوبة السجن في البرازيل بعد إدانته في إيطاليا بتهمة أخلاقية.

