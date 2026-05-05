«الإمارات للدراجات» يجدد الطموحات في النسخة 109 من «جيرو إيطاليا»

يشارك فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، في منافسات النسخة 109 من سباق جيرو دي إيطاليا، أولى الجولات الكبرى في الموسم، والذي ينطلق الجمعة المقبل من بلغاريا وصولاً إلى العاصمة الإيطالية روما، ويستمر حتى 31 مايو الجاري.

وأعلن الفريق عن قائمته الرسمية المشاركة في الحدث العالمي، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على مختلف الأصعدة، سواء في الترتيب العام أو انتصارات المراحل.

ويقود البريطاني آدم ييتس طموحات الفريق في السباق، مستنداً إلى خبرته الطويلة في سباقات الثلاثة أسابيع، وقدرته على المنافسة في المراحل الجبلية الصعبة، بجانب حضوره الذهني القوي في إدارة السباقات الطويلة.

ويخوض ييتس النسخة الحالية بمعنويات عالية، بعد تحقيقه لقب سباق «أو جران كامينيو» مؤخراً، وهو ما يعزز حظوظه في تقديم أداء قوي خلال جيرو هذا العام.

ويضم التشكيل ثمانية دراجين، من بينهم ييتس، وهم، إيجور أرييتا، وميكيل بييرج، وجوناتان نارفايز، ومارك سولير، وجاي فاين، بجانب الثنائي الشاب يان كريستن وأنطونيو مورجادو، اللذين يخوضان أولى تجاربهما في سباقات الجولات الكبرى.

ويخوض الفريق السباق بسجل حافل في السنوات الأخيرة، حيث نجح في الصعود إلى منصة التتويج في النسخ الثلاث الماضية، بداية من حصول البرتغالي جواو ألميدا على المركز الثالث في نسخة 2023، ثم تتويج السلوفيني تادي بوجاتشار بلقب نسخة 2024، وصولاً إلى احتلال المكسيكي إسحاق ديل تورو المركز الثاني في النسخة الماضية.

وتنطلق منافسات السباق من مدينة نيسيبار البلغارية، مروراً بعدد من المدن، قبل الانتقال إلى إيطاليا، حيث تتنوع المراحل بين المسطحة المناسبة للسرعة، والجبلية الحاسمة، إضافة إلى مرحلة ضد الساعة، وصولاً إلى الختام في العاصمة روما، بعد مسافة إجمالية تبلغ نحو 3474 كيلومتراً.

وتشهد النسخة الحالية مساراً متنوعاً وتحديات كبيرة، خاصة في المراحل الجبلية التي قد تحسم المنافسة على اللقب، بجانب مراحل طويلة وصعبة تتطلب جاهزية بدنية وذهنية عالية.