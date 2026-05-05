المجد وتحطيم الأسطورة ديوكوفيتش ينتظران سينر في روما

روما (أ ف ب)

في ظل تألقه ودخوله التاريخ كأول لاعب يحرز خمسة ألقاب متتالية في دورات ماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، يبدو الإيطالي يانيك سينر مرشحاً لإضافة اللقب الوحيد الذي يغيب عن خزائنه في هذه الفئة، حين يلعب بين جماهيره في العاصمة روما.

وبغياب منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز الذي لن يدافع أيضاً عن لقبه في بطولة رولان جاروس بسبب إصابة في المعصم، يبدو صعباً على أي لاعب إيقاف الإيطالي البالغ 24 عاماً.

على الملصق الرسمي لروما 2026 التي تنطلق الثلاثاء بدورة السيدات الألف نقطة والأربعاء بمنافسات الرجال، يظهر سينر على هيئة تمثال من الرخام الأبيض كإمبراطور روماني.

وقد لا تكون سوى مسألة وقت قبل أن يكون له تمثال فعلي في أروقة مجمّع فورو إيتاليكو المهيب، وأن يتحوّل إلى أيقونة في بلد يعشق كرة القدم، لكنه يبحث عن التعويض في مكان آخر بعد فشل منتخب بلاده في خوض كأس العالم لمرة ثالثة توالياً.

بعد عام على خسارته النهائي أمام ألكاراز في عودته من إيقاف دام ثلاثة أشهر بسبب قضية منشطات، يمكن لسينر الآن أن يمنح بلاده لقبها الأول على أرضها منذ عام 1976، أي قبل خمسين عاماً تماماً، حين أحرز أدريانو باناتا لقب روما.

وفي ظل المستوى الذي يقدمه، يبدو سينر قادراً على فك النحس الإيطالي ورفع رصيده الإجمالي إلى 29 لقباً، بينها أربعة هذا الموسم.

ابن منطقة ألتو أديجه، ذات الغالبية الناطقة بالألمانية في شمال شرق إيطاليا، وسّع إمبراطوريته لتشمل الملاعب الترابية، وهي الأرضية التي عانى عليها سابقاً.

فقد تُوج مؤخراً بلقبي مونتي كارلو ومدريد لماسترز الألف نقطة على هذه الأرضية، من دون أن يخسر سوى مجموعتين، منهكاً منافسيه، كما حصل مع الألماني ألكسندر زفيريف الذي اكتسحه 6-1 و6-2 في 57 دقيقة فقط في نهائي الأحد.

وبفوزه في إنديان ويلز وميامي، أصبح أول لاعب يجمع الألقاب الأربعة الأولى في دورات الماسترز للألف نقطة خلال عام واحد، وأول من يحرز خمسة ألقاب متتالية في هذه الفئة، مع احتساب تتويجه في باريس أواخر 2025.

وفي حال فوزه باللقب على أرضه في 17 مايو، سيضيف سينر إنجازاً آخر متمثل بإحرازه ألقاب جميع دورات ماسترز الألف نقطة التسع المدرجة على الروزنامة، في إنجاز لم يحققه سوى لاعب واحد قبله هو الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وفي هذه الحالة، سيحطم الإيطالي أيضاً الرقم القياسي لسلسلة الانتصارات المتتالية في هذه الفئة من الدورات (31 فوزاً) والمسجل باسم ديوكوفيتش عام 2011، بعدما حقق 28 انتصاراً متتالياً.

وفي حال توج في روما، سيدخل سينر بطولة رولان جاروس الشهر المقبل بمعنويات رائعة، في بحثه عن اللقب الكبير الوحيد الذي يغيب عن خزائنه في الجراند سلام.