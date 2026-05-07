نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!

7 مايو 2026 15:39

باريس (د ب أ)
اندلعت حوادث متفرقة من الاضطرابات في باريس بعد تأهل سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتم اعتقال 127 شخصاً في منطقة العاصمة.
وقال لوران نونييز، وزير الداخلية الفرنسي لإذاعة "أوروبا 1" اليوم الخميس إن 11 شخصاً أصيبوا، أحدهم إصابته خطيرة، كما أصيب 23 من عناصر إنفاذ القانون بجروح طفيفة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية إن الجماهير تجمعت للاحتفال حول ملعب حديقة الأمراء وفي شارع الشانزليزيه عقب تعادل سان جيرمان مع بايرن ميونيخ 1/1. وكانت هذه النتيجة كافية لفوز سان جيرمان بمجموع المباراتين 6 / 5 والتأهل للمباراة النهائية.
وكانت التجمعات في شارع الشانزليزيه في باريس قد تم منعها في السابق. ونتيجة لذلك، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في حالات متفرقة.
وفي العام الماضي، اندلعت أعمال شغب عنيفة في باريس عقب فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، حيث قام الجناة بنهب المتاجر، وتحطيم النوافذ، وإشعال النيران في السيارات، لكن لم تسجل مثل هذه المشاهد هذه المرة. وفي ذلك الوقت، تم اعتقال 294 شخصاً.

