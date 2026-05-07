جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل

روما (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، أن جينارو جاتوزو، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، من ضمن المرشحين لتدريب فريق تورينو.

وأشارت التقارير إلى هناك احتمالية أن يقدم تورينو عرضاً لجاتوزو لتدريب الفريق لمدة ثلاثة أعوام، علماً بأنه ليس المرشح الوحيد لتدريب الفريق.

ولم يعمل جاتوزو منذ رحيله عن تدريب المنتخب الإيطالي مطلع شهر أبريل الماضي، بعد وقت قصير من الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ولم يقم جاتوزو "48 عاماً" بتدريب أي فريق في الدوري الإيطالي منذ رحيله عن نابولي في 2021.

ومنذ ذلك الحين، تولى تدريب فرق فالنسيا في إسبانيا، ومارسيليا في فرنسا، وهايدوك سبليت في الدوري الكرواتي، ومؤخراً المنتخب الإيطالي.

ووفقاً لتقارير من صحيفة "توتو سبورت"، فإن تورينو مهتم بفكرة تعيين جاتوزو كمدير فني للفريق في موسم 2026 / 2027.

وإذا قرر تورينو التعاقد مع جاتوزو، ذكرت صحيفة "توتو سبورت" أنه على الأرجح سيقدم عرضاً لمدة ثلاثة أعوام.

ويحظى المدرب السابق لمنتخب إيطاليا بإعجاب أوروابنو كايرو، رئيس نادي تورينو، وجيانلوكا بيتراكي، المدير الرياضي، وتشير تقارير اليوم الخميس إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التواصل مع جاتوزو بشأن تدريب تورينو.

وكان تورينو درس إمكانية التعاقد مع جاتوزو بعد رحيل إيفان يوريتش عن تدريب الفريق.

ولا يمكن استبعاد احتمالية عودة يوريتش لتدريب الفريق. ولم يعمل المدرب الكرواتي منذ رجيله عن أتالانتا في وقت سابق من هذا الموسم.

ودرس تورينو عودة يوريتش لكنه قرر تدريب أتالانتا، ما أدى لتعاقد تورينو مع ماركو باروني قبل موسم 2025 / 2026.

وهناك أيضاً احتمال، وإن كان يتضاءل بشكل متزايد، بأن يقرر نادي تورنتو الإبقاء على مدربه الحالي روبيرتو دافيرزا ، الذي يملك عقداً قصير الأمد ينتهي في نهاية يونيو المقبل.

لكن التقرير الحالية تشير إلى أن المدرب الحالي يأتي في أسفل قائمة الخيارات المطروحة حالياً، في ظل تزايد الحديث عن بدائل أخرى لتولي قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.