النسخة 47 من «ختامي الوثبة» لسباقات الهجن تنطلق الاثنين

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق "الاثنين" المقبل، منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان الوثبة في أبوظبي "ختامي الوثبة 2026"، في نسخته السابعة والأربعين، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان لها، أن المهرجان الختامي أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل ختام لموسم سباقات الهجن، حيث افتتح عامه الـ"47" من النجاح في شهر رمضان الماضي بمنافسات الحقايق لهجن أبناء القبائل، استكمالاً لسلسلة من النجاحات على مدار سنوات طويلة، وامتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ولفتت إلى أن المهرجان ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتستمر فعالياته على مدار 11 يوماً، ويختتم في 21 مايو الجاري.

ويشهد المهرجان هذا العام إقامة 192 شوطاً، بواقع 50 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و130 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسباق التراثي.

وتتنافس المطايا المشاركة على 28 رمزاً، بعد حسم رموز سن الحقايق المفتوح والإنتاج واللقايا والايذاع الإنتاج في مارس الماضي، وسيكون التنافس قوياً على الرموز الـ 28، منها 4 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و24 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة بواقع 16 رمزاً لأشواط المفتوح والمحليات، و8 رموز لأشواط فئة الإنتاج.

وتأتي انطلاقة المنافسات مع سن اللقايا على مدار يومين عبر 36 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة لهذه الفئة، يليها سن الإيذاع بـ 26 شوطاً، ثم الثنايا بـ "32" شوطاً.

وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا والحول والزمول، حيث قررت اللجنة المنظمة إقامة 22 شوطا للثنايا، مع إقامة شوطي الرموز في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و28 شوطاً للحول والزمول، منها شوطي الرموز على سيف صاحب السمو رئيس الدولة والزمول المفتوح.

وتشارك هجن أبناء القبائل على مدار 36 شوطاً في سن اللقايا، و26 في سن الإيذاع، و32 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول، منها 4 أشواط لرموز فئة الإنتاج المحليات والمهجنات، و4 أشواط لرموز المفتوح والتنافس على الجائزة الأغلى وهي السيف الذهبي في شوط الحول المفتوح الرئيس، وجائزته المالية 5 ملايين درهم.