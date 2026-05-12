سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الثاني لـ«ختامي الوثبة»

تواصلت، اليوم، فعاليات النسخة 47 للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة»، الذي يقام على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأقيمت منافساتها على أرضية ميدان الوثبة، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات سن اللقايا وأشواط الرموز الأربعة، والتي شهدت إثارة كبيرة وأقيمت لمسافة 5 كيلومترات.

وتوجت «النود» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، بـ«ناموس وكأس اللقايا الأبكار المفتوح» في الشوط الرئيسي الأول بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:17:1 دقيقة، لتهدي مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.

وفاز «مرهي» لنفس الشعار بثاني رموز اللقايا بعد أن حصد بندقية الجعدان المفتوح، حيث أنهى الشوط الثاني في زمن قدره 7:14:0 دقيقة محققاً أفضل توقيت.

وفي الشوط الثالث، حلقت «رتبة» لسالم عامر راشد المدهوشي، بكأس اللقايا الأبكار المحليات، ونجحت في تحقيق الناموس بزمن بلغ 7:17:2 دقيقة.

واختتم «لزام» لصالح محمد سالمين العامري برابع أشواط الرموز لمنافسات اللقايا الجعدان المحليات وفوزه بالشداد، مسجلاً 7:16:0 دقيقة.