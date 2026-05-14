ثلاثي برشلونة ينقل الإدارة مبكراً إلى «صيف الانفجار»

معتز الشامي (أبوظبي)

أنهى برشلونة مهمته المحلية بنجاح، وحافظ على لقب الدوري الإسباني، لكن الاحتفال في كتالونيا لن يدوم طويلاً، فخلف الكواليس، بدأت بالفعل معركة القرارات الكبرى التي ستحدد ملامح الفريق للموسم المقبل، في صيف يبدو مرشحاً لأن يكون أحد أكثر الفترات سخونة داخل النادي.

المدرب هانسي فليك والإدارة الرياضية أمام ملفات شائكة، تتعلق بمستقبل أسماء بارزة، وصفقات جديدة، وأزمة مالية لا تزال تفرض نفسها رغم التحسن النسبي في وضع سقف الرواتب.

وأحد أكثر الملفات إثارة يتعلق بمستقبل الإنجليزي ماركوس راشفورد، بعدما ترك اللاعب المعار من مانشستر يونايتد بصمات مؤثرة، وكان هدفه الحاسم أمام ريال مدريد في الكلاسيكو أحد أبرز لحظات الموسم، لكن القرار بشأن تفعيل بند شرائه مقابل 30 مليون يورو لا يزال معلقًا.

بينما المعضلة داخل برشلونة ليست فنية فقط، بل اقتصادية أيضاً، فالإدارة ترى أن الاحتفاظ براشفورد بهذا المبلغ قد يساوي تقريباً التأثير المالي للتعاقد مع لاعب أصغر سناً وأكثر قابلية للبناء طويل الأمد. ومع ذلك، فإن باب الاحتمالات لم يُغلق بالكامل، خاصة إذا عاد اللاعب إلى مانشستر يونايتد واضطر النادي الإنجليزي لاحقاً إلى تخفيف شروط خروجه.

أما الملف الأكثر حساسية، فهو مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث يدخل المهاجم المخضرم أيامه الأخيرة في عقده، وحتى الآن لا يوجد عرض رسمي للتجديد، رغم استعداد إدارة خوان لابورتا لمنحه عاماً إضافياً بشروط مالية أقل.

لكن السؤال الحقيقي: هل يقبل ليفاندوفسكي بدور ثانوي؟ المؤشرات الفنية لا تبدو مطمئنة بالنسبة له، بعدما أصبح فيران توريس الخيار المفضل في عدد من المباريات الكبرى، بينما يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد يقود المشروع الهجومي.

أما الحلم الأول داخل النادي فهو الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لكن الصفقة تبدو معقدة للغاية بسبب تمسك أتلتيكو مدريد بنجمه بعقد طويل الأمد، ولذلك، يدرس برشلونة خيارات أخرى مثل النيجيري فيكتور أوسيمين، مع وجود إعجاب داخلي أيضاً بجواو بيدرو، وإن كان تشيلسي لا يبدو مستعداً للتفريط فيه.

وفي الدفاع، يظل أليساندرو باستوني الهدف الأبرز لتدعيم قلب الدفاع، لكن أي تحرك جديد سيظل مرهوناً ببيع بعض الأسماء الحالية لتوفير المساحة المالية المطلوبة.

حتى مركز حراسة المرمى ليس بعيداً عن العاصفة، مارك أندريه تير شتيجن سيعود هذا الصيف، لكن التقارير تشير إلى أنه خارج خطط فليك، بينما تعقّد راتبه المرتفع وطول عقده أي سيناريو للرحيل بسهولة.

وباختصار، برشلونة أنهى موسمه بطلاً، لكنه يدخل الآن البطولة الأصعب، والتي تتمثل في إعادة تشكيل الفريق دون أن ينهار تحت ضغط الحسابات المالية.