البريميرليج.. جنون في القمة والقاع ومراكز أوروبا تشعل الصراع

14 مايو 2026 16:30

معتز الشامي (أبوظبي)
دخل الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلته الأكثر جنوناً، حيث لم تعد الأسابيع الماضية سوى مقدمة لدراما الحسم الكبرى. فقبل الجولات الأخيرة، تتشابك معارك اللقب، والهبوط، والمقاعد الأوروبية، في مشهد مفتوح على كل الاحتمالات.
وفي القمة، يبدو أرسنال الأقرب لإنهاء انتظار دام 22 عاماً لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي، بعدما خطف الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ليصبح مصيره بين يديه.
ويدرك فريق ميكيل أرتيتا أن الفوز في مباراتيه المتبقيتين سيكون كافياً لحسم اللقب رسمياً، لكن السيناريو الأكثر إثارة قد يمنحه التتويج دون أن يلمس الكرة مجدداً بعد مباراته المقبلة. فإذا فاز أرسنال على بيرنلي، ثم تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث، ستنطلق الاحتفالات مبكراً في شمال لندن.
أما إذا واصل فريق بيب جوارديولا انتصاراته، فسيتم تأجيل كل شيء إلى الجولة الأخيرة، حيث ستكون الأعصاب على المحك، وربما تُحسم البطولة بفارق الأهداف في واحدة من أكثر نهايات البريميرليج إثارة، لكن إذا كانت القمة مشتعلة، فإن القاع لا يقل جنوناً.
وقد انحصرت المعركة الأخيرة للهروب من الهبوط بين توتنهام ووستهام، في مفاجأة مدوية لم تكن في حسابات أحد مع بداية الموسم. الفريقان اللندنيان اللذان اعتادا الحديث عن أوروبا، وجدا نفسيهما في صراع بقاء مرعب.
ويمتلك توتنهام أفضلية نقطتين مع فارق أهداف مريح، لكنه لا يزال تحت الضغط، خاصة بعد موسم كارثي على أرضه، حيث فشل في تحقيق الانتصارات كما ينبغي.
في المقابل، يدرك وستهام أن أي تعثر جديد قد يعني السقوط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، ما يجعل مواجهته أمام نيوكاسل بمثابة حياة أو موت، أما في سباق أوروبا، تبدو الحسابات أكثر تعقيداً.
فالخمسة الأوائل ضمنوا فعلياً فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن الباب قد يُفتح أمام المركز السادس أيضاً، وفقاً لنتائج البطولات الأوروبية.
بينما ليفربول وأستون فيلا يخوضان مواجهة مباشرة قد تحسم مصيرهما القاري، بينما يراقب بورنموث وبرايتون وبرينتفورد المشهد بحثا عن اقتناص فرصة تاريخية.
والمفاجأة الكبرى أن المركز السابع يضمن على الأقل مشاركة أوروبية، بينما قد يصبح المركز الثامن مؤهلاً أيضاً، إذا جاءت بعض النتائج كما ترغب أندية الوسط، وباختصار، الدوري الإنجليزي لا يعيش مجرد نهاية موسم، بل سيناريو سينمائي كامل، حيث لقب ينتظر مالكه، وناد كبير يواجه خطر الانهيار، وأندية تحلم بأوروبا لأول مرة.
كل شيء سيتحدد خلال أيام، والبريميرليج، كعادته، يحتفظ بأقسى مفاجآته للنهاية.

«دبي للاستثمار» تبحث فرصاً استثمارية في عُمان
صلاح يشارك أمام أستون فيلا
«الإمارات للدراجات» بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف «جيرو دي إيطاليا»
«دبي القابضة للعقارات» تتعاون مع «هاسبي» لتحسين تجربة التمويل السكني
«الإمارات للتنمية المتوازنة» و «الإمارات المالي» يخّرجان دفعتين من الدبلوم المهني
