جولة دي بي ورلد أفضل حدث عالمي في حفل صناعة الرياضة بالشرق الأوسط



أبوظبي (الاتحاد)

تألقت جولة دي بي ورلد للجولف، في أمسية للذكرى في الحفل السنوي لجوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط «SPIA»، حيث حصلت الجولة على جائزة أفضل حدث رياضي عالمي عن تنظيم بطولة جولة دي بي ورلد الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، والتي أقيمت في نادي عقارات جميرا للجولف في نوفمبر الماضي بمشاركة أفضل نجوم العالم في رياضة الجولف.

وتسلم فريق عمل جولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتخذ الجولة العالمية من الإمارات مقراً إقليماً لها، الجائزة المرموقة، في الحفل الذي أقيم في «سبيس 42 أرينا» بأبوظبي، بحضور نخبة من القيادات الرياضية.

ونالت جولة دي بي ورلد دبي العالمية الجائزة عن بطولة جولة موانئ دبي العالمية 2025. وتُكرّم هذه الجائزة أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تُقام في الشرق الأوسط والتي أظهرت تميزاً في التنظيم، والتأثير والإرث.

وقد استقطبت بطولة جولة دي بي ورلد التي أقيمت في دبي عام 2025 أكبر عدد من المتفرجين في تاريخ بطولات الجولف في دولة الإمارات، حيث شاهدوا الإنجليزي مات فيتزباتريك يتغلب على الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي ليحرز اللقب بعد جولة فاصلة مثيرة.

وقد شهدت البطولة ابتكارات جديدة في تصميمها لتعزيز تجربة المشجعين، مثل سقف «ماجيك سكاي» على نقطة انطلاق الضربة الأولى، وأسهمت في تحقيق عائدات اقتصادية إضافية بقيمة 60 مليون دولار. وكان أكثر من 30% من مشتري التذاكر من الزوار الدوليين، مما يؤكد أن البطولة التي تعد واحدة من أحداث سلسلة رولكس لبطولات النخبة، تُسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الدولية في دبي.

وواصلت البطولة ريادتها في مجال الاستدامة، حيث تم تشييد مجدداً «إيرث لاونج»، وهي وحدة ضيافة تعمل بالهيدروجين ومصنوعة من مواد مستدامة، وتقع عند الحفرة 16. كما استضافت البطولة النسخة الثانية من جوائز الاستدامة للموردين التابعة للجولة، في حفل تكريم للابتكارات في مجال الاستدامة ضمن الجدول العالمي لبطولات الجولة.

ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي للبطولة، بعد فوزها بالجائزة نفسها في العام الماضي. كما نالت جولة دي بي ورلد جائزة التقدير المتميز في فئة أفضل منظمة رياضية للعام، وذلك بعد عام 2025 المميز الذي شهد حضوراً قياسياً بلغ 163 ألف متفرج في آخر بطولتين من التصفيات النهائية التي أقيمت في دولة الإمارات في أبوظبي ودبي على التوالي، فضلًا عن النمو القوي في إيرادات الرعاية ونسب المشاهدة التلفزيونية طوال الموسم.