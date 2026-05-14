«الإمارات للدراجات» بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف «جيرو دي إيطاليا»

روما (وام)

واصل فريق الإمارات "إكس آر جي" للدراجات الهوائية، تألقه في منافسات سباق جيرو دي إيطاليا، بعدما فاز لاعبه الإسباني إيجور أرييتا بالمرحلة الخامسة من السباق، الذي أقيم أمس، في مدينة بوتينزا.

ونجح إيجور في حصد لقب هذه المرحلة رغم الظروف الجوية الصعبة، وكذلك وقوع عدة حوادث سقوط خلال منافسات السباق. وكان زميله جوناثان نارفيز قد حلق بلقب المرحلة الرابعة من السباق نفسه، ليواصل فريق الإمارات تميزه في منافسة قوية مع نخبة من الدراجين.وتعد المرحلة الخامسة التي تبلغ مسافتها 203 كلم من برايا آ ماري إلى بوتينزا، واحدة من أطول وأصعب مراحل السباق حتى الآن، إذ أُقيمت وسط أمطار متواصلة وأجواء باردة منذ البداية.

من جانبه قال إيجور أرييتا في تصريح له عقب السباق: "لا أعرف ماذا أقول أنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الفوز، فهو يعني لي الكثير، خاصة بعد حادث السقوط في الأيام الأولى وخروج عدد من زملائي من السباق. لم أعتقد أن الأمر انتهى بعد سقوطي، كنت بحاجة فقط إلى القتال حتى النهاية".