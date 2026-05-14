«منحاف» يتصدر الأشواط الصباحية لتحديات الإيذاع في الوثبة



الوثبة (الاتحاد)

أقيمت خلال الفترة الصباحية 10 أشواط لسن الإيذاع لأبناء القبائل لمسافة 6 كلم، ضمن ختامي «الوثبة 2026»، وشهدت تنافساً قوياً بين المطايا، وحسم المركز الأول بعدد منها في الأمتار الأخير، وتصدر «منحاف» لأحمد سهيل بطي العيالي الشوط الأول مسجلاً 9:06:54 دقيقة، بعد منافسة قوية في الأمتار الأخيرة، وذهب المركز الأول في الشوط الثاني إلى «نبأ» لمحمد سلطان مرخان الكتبي بزمن 8:58:65 دقيقة بفارق كبير، وفاز «جزيل» للدكتور سلطان سعيد غانم المنصوري بالشوط الثالث مسجلاً 9:02: 78 دقيقة.

وحلق «مغادر» لعبد الله جار الله علي النابت المري مع صدارة الشوط الرابع بزمن بلغ 8:55:28 دقيقة بفارق قليل، وحاز «ميلاف» لعلي عبد الله فهيد براك فهيد المركز الأول في الشوط الخامس بزمن 9:02:44 دقيقة، وذهبت صدارة الشوط السادس إلى «بيان» لمبارك محمد سهيل هدفه العامري بزمن 9:03:10 دقيقة وسط دخول جماعي.

وتواصلت الإثارة في الشوط السابع، حيث حسم في الأمتار الأخيرة، وكان من نصيب «مروح» لمنصور محمد السيف الخايرين مسجلاً 9:01:98 دقيقة، وفي الشوط الثامن حسم «مرضي» لسيف عتيق محمد العميمي المركز الأول في زمن بلغ 8:59:64 دقيقة.

وذهبت صدارة الشوط التاسع إلى «طرفاشه» لسعيد صغير علي العامري بزمن 9:08:16 دقيقة، وحسم «أوتار» لياسر بن سعيد بن مبارك الوهيبي المركز الأول في الشوط العاشر مسجلاً 9:07:88 دقيقة.

8 رموز لـ«ثنايا الجماعة»



ترتفع مساء الغد درجة التشويق والإثارة في خامس أيام «ختامي الوثبة 2026» مع 32 شوطاً لثنايا الجماعة، منها 8 أشواط للرموز، وتقام المنافسات بميدان الوثبة لمسافة 8 كلم، حيث ينظم في الفترة الصباحية 18 شوطاً تستهل بأربعة أشواط لرموز الإنتاج، وخصص الشوط الأول للأبكار المحليات إنتاج ويتوّج الفائز بكأس ومليون درهم، وفي الشوط الثاني ستكون المنافسة حامية الوطيس بين الجعدان المحليات إنتاج وينال الأول بندقية و800 ألف درهم، وفي الشوط الثالث للأبكار المهجنات إنتاج يعانق البطل الكأس ومليون درهم، في الشوط الرابع للجعدان المهجنات إنتاج يكسب صاحب المركز الأول شداد بجانب 800 ألف درهم.

وفي الفترة المسائية يقام 14 شوطاً تختتم بأربعة أشواط للرموز للأبكار المفتوح وجائزته الكأس ومليون و500 ألف درهم، ثم يليه شوط الجعدان المفتوح ينال الفائز به مليون درهم وبندقية، وفي الشوط قبل الأخير ستكون المنافسة بين الأبكار المحليات على الكأس والجائزة المالية التي تبلغ مليون درهم، وتختتم منافسات ثنايا الجماعة بشوط الجعدان المحليات وجائزته شداد و800 ألف درهم.