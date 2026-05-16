قائد فرنسا يختار تمثيل المغرب

الرباط (رويترز)

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن انضمام أيوب بوعدي لاعب وسط ليل الفرنسي إلى المنتخب الوطني، بعد اختياره تمثيل «أسود الأطلس» بدلاً من ​فرنسا، ليضع حداً لفترة طويلة من الجدل حول مستقبله الدولي، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم في أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد المغربي، عبر حساباته على ⁠مواقع التواصل الاجتماعي: «توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بقرار غرفة أوضاع ​اللاعبين بمحكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا)، الصادر بتاريخ 15 مايو ​2026، والقاضي ‌بقبول طلب الجامعة بشأن تغيير الجنسية الرياضية ⁠للاعب ​أيوب بوعدي، لاعب نادي ليل الفرنسي، حيث أصبح مؤهلاً بشكل رسمي وفوري لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية».

وقرّر بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، تغيير جنسيته الرياضية، رغم تمثيله لمنتخبات فرنسا للفئات السنية، وآخرها منتخب تحت 21 عاماً، الذي حمل شارة قيادته مؤخراً ‌في الفوز على لوكسمبورج ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لهذه الفئة السنية.

ويُعد بوعدي من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، بعدما فرض نفسه لاعباً ​أساسياً في تشكيلة ليل خلال المواسم الأخيرة، حيث خاض أكثر من 90 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات على مدار ثلاثة مواسم. كما يحمل اللاعب رقماً لافتاً، إذ يُعد أصغر لاعب يشارك في مباراة قارية للأندية بعمر 16 عاماً وثلاثة أيام.

وقال بوعدي، عبر صفحته ‌الرسمية على إنستجرام: «أنا سعيد جداً بالإعلان ​عن اختياري تمثيل المغرب على المستوى الدولي. إنه قرار نابع من القلب، وموجّه بحبي لبلدي وبالتربية التي تلقيتها في المنزل».

وأضاف: «إنه لشرف كبير أن أحمل الألوان الوطنية، وأتمنى أن أُلهم الجيل الجديد من ​اللاعبين مزدوجي الجنسية لاتخاذ الخيار ‌نفسه والمساهمة ⁠في إشعاع ‌المنتخب الوطني». ويمتلك المغرب سجلاً حافلاً في ‌استقطاب اللاعبين ذوي الأصول المرتبطة بالبلاد، والذين يُعتقد أنهم قادرون على تعزيز مستوى المنتخب. ونجح مؤخراً في إقناع ⁠عيسى ديوب، مدافع فولهام المولود في فرنسا، والذي كان يحق له تمثيل ​السنغال، بالانضمام إلى المنتخب، إضافة إلى ريان بونيدا، لاعب أياكس أمستردام، الذي كان قائداً لمنتخب بلجيكا تحت 19 عاماً. ويلعب المغرب، أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور قبل النهائي في تاريخ كأس العالم، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا.

وتقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا ​والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 ​يوليو.