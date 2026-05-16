بـ 12 نهائياً.. جوارديولا على قمة الدوريات الكبرى

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث يتنافس الفريقان بشراسة على لقب أقدم بطولة في عالم كرة القدم (كأس الاتحاد الإنجليزي). وقد أصبح ويمبلي بمثابة ملعب مألوف لفريق مان سيتي، حيث خاض الفريق 33 مباراة على أرضه خلال المواسم الخمسة عشر الماضية.

وفي عهد بيب جوارديولا الأخير، أصبحت المباريات النهائية أمراً معتاداً، ففي 8 من المواسم العشرة التي تلت وصول الإسباني إلى ملعب الاتحاد، شارك مانشستر سيتي في نهائي بطولة كبرى واحدة على الأقل.

بينما الأرقام مبهرة للغاية، ولكن كيف تُقارن بأرقام نخبة المدربين الأوروبيين الآخرين؟ ومن هم المدربون الذين وصلوا إلى أكبر عدد من النهائيات الكبرى في الدوريات الخمسة الكبرى منذ وصول جوارديولا إلى مانشستر في موسم 2016/ 17؟

وتشمل النهائيات الكبرى البطولات التالية: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس ملك إسبانيا، كأس ألمانيا، كأس إيطاليا، كأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية.

وليس من المستغرب أن يتصدر جوارديولا القائمة، حيث سيكون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، هو النهائي الثاني عشر له مع مانشستر سيتي، حيث فاز في 8 من أصل 11 محاولة سابقة، ولم يخسر سوى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020/ 21 أمام تشيلسي، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023/ 24 أمام مان يونايتد، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024/ 25 أمام كريستال بالاس.

بينما أقرب مدرب إليه هو مدرب منتخب إنجلترا الحالي توماس توخيل، منذ عام 2016، وصل المدرب الألماني إلى 9 نهائيات كؤوس مع بروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، وبايرن ميونيخ، لكنه فاز بـ 4 منها فقط، ومع ذلك، كان أحد تلك الانتصارات هو الفوز بدوري أبطال أوروبا 2020/ 21 على جوارديولا.

ويحتل المركز الثالث مدرب أستون فيلا الحالي، أوناي إيمري، برصيد 7 نهائيات، إذ سيكون نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم هو الثالث له في البطولة منذ عام 2016، كما وصل إلى 4 نهائيات في الكؤوس المحلية كمدرب لباريس سان جيرمان.

أما مدرب ليفربول السابق، يورجن كلوب، ومدرب إنتر ميلان السابق، سيموني إنزاجي، فقد وصل كل منهما إلى 6 نهائيات خلال تلك الفترة، فاز الأول بأربعة منها، بينما فاز الثاني بثلاثة.

وسيخوض لويس إنريكي النهائي الخامس له مع باريس سان جيرمان منذ موسم 2016/17، بخوضه نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام أرسنال نهاية الشهر الحالي، وكان الإسباني قد فاز بالنهائيات الأربعة السابقة.

ويحتل كلٌّ من جوزيه مورينيو وماسيمليانو أليجري المركزين السابع والثامن على التوالي، بعد فوزهما بثلاثة من أصل خمسة نهائيات في بطولات الدوريات الخمسة الكبرى خلال العقد الماضي.

أما المدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي، فقد وصل إلى نهائيات الكؤوس 4 مرات، فاز بـ 3 منها، بينما يكمل الكرواتي نيكو كوفاتش قائمة العشرة الأوائل بفوزه في نهائيين من أصل أربعة.