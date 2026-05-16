33 ميدالية تعزز الحضور الإماراتي في «الألعاب الخليجية»

دبي (الاتحاد)

واصلت بعثة الإمارات تألقها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» المقامة خلال الفترة (11-22) من الشهر الجاري، بعدما رفعت رصيدها إلى 33 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و9 فضيات و18ميدالية برونزية، في حصاد يعكس قوة الحضور الإماراتي وتنوع الإنجازات في مختلف الرياضات.

وشهدت منافسات الأمس تألقاً لافتاً لرياضيي الإمارات، حيث توج لاعب منتخبنا الوطني للبلياردو محمود شريف بالميدالية الذهبية في منافسات فردي 9 كرات، ليضيف إنجازاً جديداً للبلياردو الإماراتي في الدورة الخليجية.

كما حقق منتخب ألعاب القوى 6 ميداليات جديدة، بعدما أحرز منتخب التتابع 4×100 متر رجال الميدالية الفضية بزمن 47.38 ثانية، فيما نال منتخب السيدات برونزية التتابع بزمن 54.39 ثانية.

وفي منافسات القفز بالزانة، حققت اللاعبة الناشئة شهد راشد مبارك الميدالية الفضية بعد تسجيلها رقماً جديداً للدولة بلغ 3.25 متر، بينما أحرزت اليازية طارق الميدالية البرونزية بمسافة 2.80 متر.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن اللاعبة الناشئة شهد راشد مبارك تمثل مشروع بطلة مستقبلية واعدة في مسابقات القفز بالزانة، مشيراً إلى أن ما تحققه في سن مبكرة يعكس حجم التطور الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية، خصوصاً في رياضة المرأة.

وأضاف ناصر الكثيري برونزية رمي الرمح، فيما حقق عبيد النعيمي برونزية سباق 10 كيلومترات، ليواصل منتخب ألعاب القوى حضوره القوي على منصات التتويج الخليجية.

وفي الفروسية، أهدى الفارس عبدالله حميد المهيري الإمارات ذهبية الفردي في قفز الحواجز، بعد الأداء المميز الذي قدمه في المنافسات.

أما المبارزة، فقد اختتمت مشاركتها بثلاث ميداليات جماعية عبر ذهبية فرق الفلوريه بنات، وفضيتي فرق الإيبيه بنات ورجال، تأكيداً على التطور اللافت للمبارزة الإماراتية في الدورة.

وفي الرماية، أحرزت فاطمة السويدي فضية رماية البندقية للسيدات، قبل أن يضيف الثنائي سالم اليماحي وفاطمة السويدي الميدالية البرونزية في منافسات البندقية 10 أمتار مختلط.

وعلى هامش الدورة، استقبل راشد عبدالرحمن آل علي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر، وفد اللجنة الأولمبية الإماراتية المشارك في الدورة الخليجية.

وضم الوفد اللواء الدكتور محمد المر النقبي، وإبراهيم الزعابي عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، إلى جانب أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، ومحمد السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ومحمد الخياط نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومحمد بو خاطر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة، وحسن الزرعوني أمين عام اتحاد كرة الطاولة، وعدداً من ممثلي البعثة الإدارية.

ويأتي اللقاء في إطار دعم ومتابعة مشاركة بعثة الإمارات الرياضية، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق خلال الحدث الخليجي.