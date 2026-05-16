«رهيب» يستهدف لقب كأس أسكوت الذهبية

عصام السيد (أبوظبي)

حصل المهر «رهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على فرصة أخرى للتألق، على أكبر مسارح الفروسية، بفوزه المثير للإعجاب بعد عودته القوية، وحصده لقب كأس بودلز يوركشاير للفئة الثانية.

ويُعدّ «رهيب»، الذي حلّ ثالثاً في كأس الملكة العام الماضي، المرشح الثالث للفوز بكأس الذهب في رويال أسكوت، حيث تحوّل المهر ذو السنوات الثلاث، والذي كان لا يزال في طور النمو، إلى حصان رائع في السنوات الأربع خلال الأشهر التي تلت حصوله على المركز الثاني في سباق سانت ليجر في سبتمبر الماضي، وقد أثار إعجاب مدربه روجر فاريان بالطريقة التي حقق بها هذا النجاح تحت قيادة راي داوسون.

وقال المدرب: «كان من الممتع مشاهدة ذلك، كان أداؤه سلساً للغاية، إنه حصان رائع، كان يتعلم أثناء العمل طوال العام الماضي، شارك لأول مرة في نيوكاسل في فبراير، واختتم مشاركته في سباق ليجر، كان صغيراً جداً، وكان يرتكب الكثير من الأخطاء، ومع ذلك كان أداؤه جيداً. لقد نضج بدنياً ابن (فرانكل) بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، يكفي أن تنظر إليه في الحظيرة، لن تحتاج إلى معرفة أي شيء عن الخيول لتدرك أنه حصان رائع، جميل جداً، نأمل أن تكون أفضل أيامه قادمة، لأنه حصان كلاسيكي، ينضج متأخراً، ويتمتع بقدرة تحمل عالية. وبعد هذا النجاح في سباق الميل وستة فورلونج (2800 متر) في يورك، تنتظره مسافات أطول». وأضاف فاريان: «علينا أن نعتقد أنه حصان مناسب لكأس ستانلي، إنه سباق صعب، ولكنه ممتع للمشاركة فيه».

وقال راي داوسون: «هذه هي سنتي الأولى كفارس أول لروجر، كنا نعلق آمالاً كبيرة على هذا الحصان هذا الموسم، وكان اليوم بمثابة اختبار حقيقي له، كنت أعلم أنني أسير بشكل جيد عند المنعطف، لكنني لم أرد أن أضغط على نفسي كثيراً لقد انطلق بقوة في النهاية. إنه حصان رائع، لقد تلقى تدريباً ممتازاً من روجر وتوني بروكتور، الذي يقوده، أنا فقط الرجل المحظوظ الذي كان على متنه اليوم».