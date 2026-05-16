أشواط الثنايا بختامي الوثبة.. «الرئاسة» تحلق بناموس الأبكار وبندقية الجعدان

أبوظبي (الاتحاد)

تألقت هجن الرئاسة في منافسات الثنايا، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، والذي تتواصل فعاليات نسخته الـ 47.

وفي اليوم السادس للمنافسات، وخلال الظهور الأول لأشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ، نجحت هجن الرئاسة في حصد رمزي الثنايا الأبكار والجعدان، لمسافة 8 كيلومترات، بعد أداء مميز من المؤسسة العملاقة.

وشهد الشوط الأول المخصص للثنايا الأبكار المفتوح منافسة قوية بين أكثر من مطية لحصد الناموس، حتى نجحت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في الفوز بالناموس والتتويج بكأس الشوط، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12:05:04 دقيقة.

وتفوقت «الشاهينية» على «هملولة» بإشراف علي جميل الوهيبي، التي كانت الترشيحات تصب في صالحها قبل بداية الشوط، حيث تصدرت «هملولة» أغلب مسافة الشوط، لكن «الشاهينية» خطفت المركز الأول قبل 1.2 كلم على خط النهاية، فيما أنهت «العنود» بإشراف المضمر حمدان محمد بن مروشد الشوط في المركز الثالث.

وأهدى «مروح» بإشراف المضمر حمدان محمد بن مروشد، هجن الرئاسة، بندقية الثنايا الجعدان في الشوط المفتوح، حيث سيطر بشكل كامل على مجريات الشوط، وعبر خط النهاية بتوقيت 12:26:26 دقيقة، وبفارق مريح عن «مشبب» بإشراف المضمر سلطان الوهيبي الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث «هملول» بإشراف المضمر حمدان محمد بن مروشد.