«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير

عصام السيد (أبوظبي)

أظهر "نوتابل سبيش" لجودلفين اندفاعه الخاطف، عندما انطلق بقوة ليحقق فوزه الخامس في الفئة الأولى عبر لوكينج ستيكس في نيوبري بالمملكة المتحدة، اليوم السبت.

وكانت خيول جودلفين قد سبق لها الفوز بهذا السباق البارز على مسافة الميل 9 مرات، وهو رقم قياسي، وتضم قائمة الشرف "فرح" و"نايت أوف ثندر" و"مودرن جيمز"، غير أن أياً منها لم يدخل السباق بسجل حافل يضاهي سجل "نوتابل سبيش".

وحظي الفائز بسباقي 2,000 جينيز وساسكس ستيكس في 2024، والذي توج أيضاً بلقب بطل الذكور على الأرضية العشبية في أميركا الشمالية الموسم الماضي.

وبدا أن وليام بيوك يتجه لمراقبة "زيوس أولمبيوس" و"ذا لايون إن وينتر" بمحاذاة الحاجز البعيد، لكنه أعاد "نوتابل سبيش" إلى الداخل عند الاقتراب من آخر ربع ميل، ليتبع "داميسوس" في الدخول إلى أجواء المنافسة.

وأطلق "نوتابل سبيش" اندفاعاً مذهلاً انتقل به من المركز الخامس إلى الصدارة، خلال خطوات معدودة عند دخول الفيرلونج الأخير، لينطلق ابن "دباوي"، بإشراف شارلي أبلبي، بعيداً ويحقق الفوز بسهولة بفارق طولين.

وتقدم "مور ثندر" لسعيد سهيل متأخراً ليحصل على المركز الثاني، فيما حل ابن "نايت أوف ثندر" الآخر "زيوس أولمبيوس" ثالثاً، ليكتمل احتكار المراكز الثلاثة الأولى لخط النسب الأبوي لـ"دباوي".

وقال شارلي أبلبي: "لا بد أن أشكر الفريق على إتاحة الفرصة لنا لإبقاء "نوتابل سبيش" في التدريب، وهو أمر قد يمثل تحدياً كبيراً مع جياد الخمس سنوات، أردنا أن يثبت الجواد ما يملكه من قدرات، واليوم شاهدتم "نوتابل سبيش" الحقيقي.