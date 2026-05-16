الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير

«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير
16 مايو 2026 23:30

عصام السيد (أبوظبي)
أظهر "نوتابل سبيش" لجودلفين اندفاعه الخاطف، عندما انطلق بقوة ليحقق فوزه الخامس في الفئة الأولى عبر لوكينج ستيكس في نيوبري بالمملكة المتحدة، اليوم السبت.
وكانت خيول جودلفين قد سبق لها الفوز بهذا السباق البارز على مسافة الميل 9 مرات، وهو رقم قياسي، وتضم قائمة الشرف "فرح" و"نايت أوف ثندر" و"مودرن جيمز"، غير أن أياً منها لم يدخل السباق بسجل حافل يضاهي سجل "نوتابل سبيش".
وحظي الفائز بسباقي 2,000 جينيز وساسكس ستيكس في 2024، والذي توج أيضاً بلقب بطل الذكور على الأرضية العشبية في أميركا الشمالية الموسم الماضي.
وبدا أن وليام بيوك يتجه لمراقبة "زيوس أولمبيوس" و"ذا لايون إن وينتر" بمحاذاة الحاجز البعيد، لكنه أعاد "نوتابل سبيش" إلى الداخل عند الاقتراب من آخر ربع ميل، ليتبع "داميسوس" في الدخول إلى أجواء المنافسة.
وأطلق "نوتابل سبيش" اندفاعاً مذهلاً انتقل به من المركز الخامس إلى الصدارة، خلال خطوات معدودة عند دخول الفيرلونج الأخير، لينطلق ابن "دباوي"، بإشراف شارلي أبلبي، بعيداً ويحقق الفوز بسهولة بفارق طولين.
وتقدم "مور ثندر" لسعيد سهيل متأخراً ليحصل على المركز الثاني، فيما حل ابن "نايت أوف ثندر" الآخر "زيوس أولمبيوس" ثالثاً، ليكتمل احتكار المراكز الثلاثة الأولى لخط النسب الأبوي لـ"دباوي".
وقال شارلي أبلبي: "لا بد أن أشكر الفريق على إتاحة الفرصة لنا لإبقاء "نوتابل سبيش" في التدريب، وهو أمر قد يمثل تحدياً كبيراً مع جياد الخمس سنوات، أردنا أن يثبت الجواد ما يملكه من قدرات، واليوم شاهدتم "نوتابل سبيش" الحقيقي.

أخبار ذات صلة
خيول الإمارات إلى بروفة «الديربي الإنجليزي» في «دانتي» بمشاركة رباعية
«جودلفين» تطارد لقب لوكينج ستيكس عبر «نوتابل سبيتش»
جودلفين
تشارلي أبلبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا
اليوم 21:22
بوني هنري، مسؤولة الصحة في إقليم كولومبيا ⁠البريطانية
الأخبار العالمية
إصابة مسافر آخر من ركاب السفينة السياحية بفيروس هانتا
اليوم 23:49
«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير
الرياضة
«نوتابل سبيش» يعود من «لوكينج ستيكس» بفوز مثير
اليوم 23:30
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يشيد بنجاح الوساطة الإماراتية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 23:14
إصابات جراء عملية دهس بسيارة في إيطاليا
الأخبار العالمية
إصابات جراء عملية دهس بسيارة في إيطاليا
اليوم 23:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©