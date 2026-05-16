الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الظفرة يحسم البقاء في «أدنوك للمحترفين» بالفوز على الوحدة

الظفرة حسم بقاءه في دوري المحترفين بفوز ثمين على الوحدة (الاتحاد)
17 مايو 2026 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق العين على ضيفه دبا برباعية، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ليحتفل الفريق بتتويجه بلقب الدوري وينهي أحلام دبا في البقاء بين الكبار، بالهبوط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى بصحبة البطائح الذي تعادل مع شباب الأهلي 1/ 1، فيما ضمن الظفرة بقاءه بالفوز على الوحدة بهدف دون مقابل.
وسجل رباعية العين كل من سفيان رحيمي ولابا كودجو وإريك جورجينس ويحيى بن خالق في الدقائق 15 و21 و79 و90+3 على الترتيب، لينهي الزعيم حامل اللقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين متصدراً جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفاز فريق الظفرة على الوحدة 1-0، في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 82، استمر الفريق في دوري المحترفين بعد ارتفاع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف الوحدة عند 40 نقطة بالمركز الخامس، جاء هدف كريم بركاوي بتمريرة ذهبية من يوسف أحمد المرزوقي.
فيما ودّع البطائح «دوري أدنوك للمحترفين» بعد أربعة مواسم متتالية، بعد تعادله أمام مضيفه شباب الأهلي 1-1، على استاد راشد.
وجاء هبوط «الراقي» الذي توقف رصيده عند 21 نقطة، لينهي الفريق الذي صعد للمرة الأولى إلى «دوري المحترفين» في موسم 2022-2023، مواسمه الأربعة حيث تواجد في 2022- 2023 بالمركز الثاني عشر، بينما أنهى موسم 2023- 2024 بالمركز السابع، ثم الحادي عشر بموسم 2024- 2025، قبل أن يهبط هذا الموسم بتواجده في المركز الثالث عشر.

