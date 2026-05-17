فوز شباب الأهلي والنصر في كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (أبوظبي)

فاز فريقا شباب الأهلي والنصر في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث تفوّق شباب الأهلي على الوحدة بنتيجة 96-77، على صالة نادي شباب الأهلي، وانتهت بنتيجة أرباع 28-29 و28-19 و20-15 و20-14 لمصلحة «الفرسان».

وفي المباراة الثانية تخطّى النصر حاجز الـ 100 نقطة بالتفوق على الوصل 108-74، على صالة راشد بن حمدان بالنصر، وجاءت نتيجة الأرباع 29-17 و20-20 و24-16 و35-21 لمصلحة «العميد».

من جهة أخرى، تقام يوم غد (الاثنين) مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى، حيث يحلّ الظفرة ضيفاً على الشارقة، والبطائح مع الجزيرة في السابعة والربع مساء.

تقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن تُمنح أفضلية الأرض للفريق المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، فيما يتم ترتيب الفِرق من الأول إلى الرابع داخل كل مجموعة، وتتأهل كل الفرق إلى الدور ربع النهائي، لكن الترتيب النهائي يُحدد شكل المواجهات وأفضلية اللعب على الأرض، ما يمنح كل مباراة أهمية كبيرة منذ الجولة الأولى.