بالميراس «المتصدر» يكتفي بالتعادل مع كروزيرو في الدوري البرازيلي

برازيليا (د ب أ)

اكتفى فريق بالميراس بالتعادل مع ضيفه كروزيرو بنتيجة 1/ 1 ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وبادر الفريق الضيف بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق كيني ألفارادو، ثم نجح فيليبي أندرسون في إدراك التعادل بالدقيقة 20 لصالح بالميراس.

وتواصلت السلسلة السلبية لبالميراس أمام كروزيرو ليفشل في الفوز عليه للمباراة الثالثة على التوالي بتعادلين وهزيمة، بينما يرجع آخر انتصار لبالميراس إلى ديسمبر 2024.

رغم ذلك، يظل بالميراس متصدراً برصيد 35 نقطة، أما كروزيرو فلديه 20 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر.

وتنتظر بالميراس مواجهة محلية صعبة يوم 24 مايو الحالي ضد الوصيف فلامينجو، أما كروزيرو فبعد مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني في كأس ليبرتادوريس يوم الأربعاء المقبل، فسيستقبل شابيكوينسي في الدوري يوم 24 مايو أيضاً.