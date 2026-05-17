حسرة رونالدو.. الصور تجسد المشهد!!

17 مايو 2026 11:44
الرياض (أ ف ب)
الصور وحدها لخّصت المشهد واختصرت قصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في نهائي «دوري أبطال آسيا 2» أمس الأول، عندما حرم «جامبا أوساكا» الياباني فريق النصر السعودي ونجمه رونالدو من اللقب، بعد أن أسقطه في عقر داره على ملعب «الأول بارك» في الرياض 1-0 أمس السبت في النهائي.
ويدين النادي الياباني بتتويجه إلى هدف التركي دينيز أوميت الوحيد (30)، ليتبقى للنصر ونجمه رونالدو فرصة أخرى لإنقاذ الموسم والتتويج بلقب الدوري السعودي، شريطة فوزه في المرحلة الأخيرة على «ضمك» لحسم اللقب، بمعزل عن نتيجة مطارده الهلال.
ودخل النصر إلى المواجهة بعد أيام من حسرة عدم حسم لقب الدوري المحلي، بعدما كان متقدماً حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع أمام الهلال في مواجهة القمة، قبل أن تفلت الكرة من الحارس البرازيلي بينتو وترسو في المرمى، معلنةً التعادل (1-1)، حارمةً «العالمي» من ضمان اللقب.
وأصبح «جامبا أوساكا» ثالث نادٍ في التاريخ ينجح في التتويج بلقبَي أبرز بطولتين للأندية في القارة الآسيوية، لينضم إلى كلٍّ من الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي. وسبق للنادي الياباني أن تُوِّج بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2008. 
وأمام حشد جماهيري غفير بلغ 25 ألفاً، سعى رونالدو الباحث عن لقبه الكبير الأول في صفوف النصر، إلى ترك بصمة، ولكن لم يجنِ غير الحسرة وضياع لقب جديد.

