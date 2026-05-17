هجن الرئاسة «8 نجوم» في «صباحية» الحول والزمول بـ«ختامي الوثبة»

تواصلت، اليوم الأحد، فعاليات اليوم السابع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، الذي يُقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأقيمت منافسات أشواط الحول والزمول لمسافة 8 كلم، في الفترة الصباحية، على مدار 11 شوطاً، لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

شهدت الفترة الصباحية تألقاً لافتاً لهجن الرئاسة التي حصدت الناموس في 8 أشوط، وحققت هجن العاصفة الناموس في 3 أشواط، كما شهدت تألق مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي بـ 3 نقاط، وحصد مضمر هجن الرئاسة محمد عتيق بن زيتون 3 نقاط أيضاً.

وحلّقت «شواهين» لهجن الرئاسة، بأول الأشواط للحول، مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، مسجّلة 12:25:91 دقيقة، واستطاع «الراوي» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، خطف صدارة الزمول في شوط السباق الثاني، محققاً توقيت قدره 12:58:89 دقيقة، ووصلت هجن الرئاسة إلى النقطة الثالثة، بتألق «العاصية» بفوزها بالشوط الثالث للحول، مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، بعد أن تفوّقت على منافساتها بتوقيت قدره 12:14:56 دقيقة «التوقيت الأفضل».

ودخلت هجن العاصفة على الخط، وحققت أول ألقابها والناموس في الشوط الرابع، عبر «شاهين» مع المضمر غياث الهلالي، بتوقيت قدره 12:47:73 دقيقة، وعادت «الرئاسة» إلى الواجهة من جديد في الشوط الخامس للحول، عبر «الحذرة» مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، بزمن وقدره 1:41:27 دقيقة.

وذهب ناموس سادس الأشواط إلى هجن العاصفة، بعد فوز «الشاهينية» في شوط الحول مع المضمر غياث الهلالي، بتوقيت وقدره 12:37:90 دقيقة، وعاد الشعار الأحمر وحقق الفوز في الأشواط السابع والثامن والتاسع، عبر «الغزال» مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، و«الذيبة» مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، و«مثيرة» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.

وأهدى «شاهين» هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط العاشر المخصص للزمول، والنقطة الثالثة، واختتمت هجن الرئاسة تألقها بالفوز في الشوط الـ 11 عن طريق «جمايل» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.



13 شوطاً لحول وزمول الشيوخ

تقام غداً 13 شوطاً، للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وفي الفترة الصباحية تركض المطايا لمسافة 8 كلم بميدان الوثبة، منها 9 أشواط للحول و4 أشواط للزمول، ويبلغ مجموع جوائز أصحاب المراكز الأولى في جميع الأشواط مليوناً و420 درهماً، حيث ينال صاحب المركز الأول في الشوطين الأول والثالث للحول 150 ألف درهم، بينما يكسب بطل الشوط الثاني للزمول 120 ألف درهم، وفي بقية الأشواط ينال الفائز 100 ألف درهم.