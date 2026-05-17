سلطان بن حمدان يشهد السباق التراثي ضمن «ختامي الوثبة»

الوثبة (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات السباق التراثي، التي أقيمت مساء اليوم، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن بميدان الوثبة في أبوظبي «ختامي الوثبة 2026».

وتابع معاليه أشواط السباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، والتي باتت تحظى بمكانة أساسية على روزنامة المهرجان في السنوات الأخيرة تشجيعاً للشباب والأجيال الجديدة للحفاظ على الموروث التراثي ورياضة الهجن.

وأقيمت المنافسات عبر 15 شوطاً، بمشاركة المئات من الشباب والفتيات، وحظيت مشاركة الأجانب والمقيمين بتفاعل واسع في الأشواط التي خصصتها اللجنة المنظمة، بعدما تخطت رياضة الهجن الحدود إلى خارج نطاق المحلية والإقليمية.

وفاز الهجان عبد الله علي المسافري بناموس أول أشواط السباق التراثي، وحصد درع «ختامي الوثبة» على ظهر المطية «النايد» في الشوط الأول، بعدما قطع مسافة الشوط البالغة 2 كلم في زمن قدره 3:06:67 دقيقة، حيث تفوق على سالم سعيد الراشدي مع المطية «الروضة»، وعلي عبيد الخاطري مع المطية «لفان»، وتوِّج عمير عبد الله الراشدي بناموس الشوط الثاني، بعد أن تألق على ظهر المطية «ميراج»، وأحرز المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 3:15:12 دقيقة.

وخُصص الشوطان الثالث والرابع للعنصر النسائي، حيث خطف الشوط الثالث المخصص للنساء الأنظار، وسط مشاركة كبيرة من الفتيات المواطنات والأجانب والمقيمات، لكن نجحت الإماراتية حمدة عبد الله حمدان في انتزاع الناموس، وخطفت المركز الأول على ظهر المطية «شاهين» بتوقيت 3:41:03 دقيقة، تاركة المركز الثاني للنمساوية «إيريس» أوتنير مع المطية «الويل»، فيما حلت في المركز الثالث الإماراتية نورة الزعابي مع المطية «مقصص».

أما الشوط الرابع، فشهد فوز الجزائرية ريم إدريس بالمركز الأول على ظهر المطية «المحترم» بتوقيت 3:11:17 دقيقة، وتواصلت الإثارة مع الشوط الخامس المخصص للشباب من 15 إلى 20 عاماً، حيث تألق الهجان راشد عبد الله الغفلي على ظهر المطية «مؤرخ» وأنهى الشوط في 3:06:07 دقيقة.

وسجل النيوزيلندي توماس شارتيريس اسمه في سجلات «ختامي الوثبة» بفوزه بناموس ولقب الشوط السادس المخصص للأجانب، حيث نجح في خطف المركز الأول قائداً للمطية «صوغان»، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 3:56:73 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من السابع وحتى الثاني عشر عن فوز لحدي محمد الكتبي، أحمد عوض البلوشي، عبد الله خليفة الفلاسي، سعيد مطر الفلاسي، سعيد أحمد عبد الله، وراشد مصبح الراشدي.