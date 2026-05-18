«اسيافة» تهدي هجن الرئاسة ناموس الحول في «ختامي الوثبة»



الوثبة (الاتحاد)



تواصلت فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026» على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشهد اليوم الثامن منافسة قوية بين شعارات المؤسسات الكبرى خلال منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت اليوم عبر 10 أشواط في الفترة الصباحية لمسافة 8 كيلومترات.

وشهدت المنافسات فوز هجن الرئاسة بـ5 أشواط، في حين حصدت العاصفة المركز الأول في 3 أشواط، وشوطين لهجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ونجحت هجن الرئاسة في حصد الناموس في الشوطين الأول والثاني، عبر «اسيافة» التي تألقت مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، وتفوقت عن جدارة على منافساتها في الشوط الأول للحول، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت وقدره 12:16:49 دقيقة، محققة (التوقيت الأفضل)، و«أدهم» الذي فاز في الشوط الثاني المخصّص للزمول، مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، الذي حلّ أولاً في توقيت وقدره 13:09:27 دقيقة.

وظهرت هجن العاصفة في المشهد ونالت ناموس الحول، عن طريق «الشاهينية» مع المضمر غياث الهلالي، وقطعت المسافة في توقيت وقدره 12:35:57 دقيقة، في الشوط الثالث المخصّص للحول، وعاد الشعار الأحمر من جديد للقمة، عندما لمعت «براقة» وخطفت ناموس الحول ببراعة، في الشوط الرابع، مع المضمر حمدان محمد بن مروشد وأهدت هجن الرئاسة النقطة الثالثة.

وواصلت هجن الرئاسة حضورها وحصد «معزز» ناموس الشوط الخامس المخصّص للزمول، عندما تفوق مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بتوقيت وقدره 13:04:64 دقيقة، وأهدت «الشاهينية» هجن العاصفة النقطة الثانية، بعد حصدها المركز الأول في الشوط السادس المخصّص للحول، مع المضمر غياث الهلالي، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت وقدره 12:40:19.

وصلت هجن العاصفة إلى النقطة الثالثة، عندما تفوقت «الشاهينية» على منافساتها في الشوط السابع والمخصّص للحول، مع المضمر غياث الهلالي، مسجلة 12:41:11 دقيقة.

ورفعت هجن الرئاسة والشعار الأحمر الرصيد إلى النقطة الخامسة، عبر «المارد» الذي تصدر الشوط الثامن بعد منافسة شرسة، في شوط الزمول، مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي.

وفي الشوطين التاسع والعاشر، ذهب الناموس إلى هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بفوز «الهبيبة»، في شوط الحول، مع المضمر عوض بن مبارك المهيري، بعد أن قطعت مسافة الشوط بتوقيت وقدره 13:06:77 دقيقة، و«أشواق» مع نفس المضمر، في شوط الحول، والوصول في المركز الأول بتوقيت وقدره 12:45:70 دقيقة.



سباق محتدم على رموز «الإنتاج»

يحتدم السباق اليوم على رموز الحول والزمول المحليات إنتاج لهجن الجماعة، على الرموز الأربعة التي يتصدرها السيف الفضي، حيث تقام 22 شوطاً منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية بميدان الوثبة لمسافة 8 كلم، بينما تقام أشواط الرموز الأربعة في الفترة المسائية، وتنطلق بسباق الحول المحليات نحو السيف الفضي والجائزة المالية البالغة مليونين و500 ألف درهم لمن يعانق الناموس، وينال وصيفه مليون درهم والثالث 300 ألف والرابع 100 ألف والخامس 50 ألف درهم.

وفي ثاني أشواط المساء للزمول المحليات سيكون الصراع قائماً على التتويج بالبندقية وجائزتها مليون و500 ألف درهم، ويكسب الثاني 500 ألف والثالث 200 ألف والرابع 100 ألف والخامس 50 ألف درهم.

وبالشوط الثالث للحول المهجنات يفوز من يحتل المركز الأول، بالخنجر ومليونين و500 ألف درهم، والثاني مليون، والثالث 300 ألف والرابع 100 ألف والخامس 50 ألف درهم، وتختتم أشواط الرموز بشوط الزمول المهجنات ويعانق الأول الشداد ومليون درهم و500 ألف درهم، والثاني 500 ألف والثالث 200 ألف والرابع 100 ألف والخامس 50 ألف درهم.