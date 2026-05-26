«جودو الإمارات» يشارك في بطولتي العرب وآسيا بالأردن



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي برنامج منتخبات المراحل العمرية على ضوء خطة الإعداد المقدمة من اللجنة المختصّة ويتضمن برنامج التدريب خلال فترة الصيف المقبلة، والمشاركة في البطولة العربية، ثم الآسيوية بالأردن يوليو المقبل.

وذكر رئيس الاتحاد بأن بطولة طشقند تعتبر «بروفة» بإشراف المدرب الأوزبكي الجديد كأول بطولة يشرف عليها بهدف أخذ فكرة على مستوى اللاعبين في البطولات الخارجية الكبيرة مثل بطولة آسيا التي تضم مستويات متقدمة من خلال مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبه، وتمثّل المجموعة المختارة للمشاركة نموذجاً مصغراً لمجموعة من اللاعبين من الفئات العمرية المختلفة للجودو، قبل المشاركة في بطولتي الأردن، والتي تعتبر فرصة للوقوف على مستوى اللاعبين، حيث تضمن خطه الاتحاد وجود أكثر من لاعب في كل وزن.

وأضاف: سيكون هناك تجمع آخر أوسع للمنتخب، يضم في كل وزن حوالي أربعة لاعبين على مستوى الدولة، وذلك عقب الامتحانات المدرسية مباشرة، وعلى ضوء ذلك المعسكر يتم اختيار المجموعة التي تشارك في بطولة آسيا بالأردن يوليو المقبل، وبعدها البطولة العربية، وعقب كل بطولة محلية سيكون هناك اختيار من هو جاهز لتمثيل جودو الإمارات بشكل مستمر بهدف خلق نوع من التنافس بين اللاعبين لتمثيل جودو الإمارات.

وكانت بعثة منتخبنا الناشئ للجودو، قد غادرت صباح أمس إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين للجودو التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بعاصمته طشقند في يومي 28 و29 مايو الحالي، والتي تشهد مشاركة 692 لاعباً ولاعبة من 11 دولة، من بينهم منتخب الإمارات ممثل الجودو العربي الآسيوي في البطولة.

وضمّت قائمة منتخبنا بجانب الطاقم الفني 5 لاعبين هم: مسعود المسماري الذي يشارك في منافسات (وزن تحت 55 كجم)، أنس اليماحي (تحت 60 كجم)، صقر العتيبي (تحت 66 كجم) حميد المازمي (تحت 73 كجم) ويوسف العواد في وزن (تحت 81 كجم).