آخر 10 مواسم في دورينا.. العين يُبدع برواية «274 يوماً فوق القمة»

عمرو عبيد (القاهرة)

حافظ العين على صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمُحترفين، خلال الموسم المُنتهي حديثاً، طوال 19 جولة، ونجح «الزعيم» في البقاء فوق القمة، عبر 9 جولات مُتتالية، في أفضل رقم له هذا الموسم، وهو ما تكرّر مرتين، من الجولة الرابعة إلى الـ12، وعلى مدار 110 أيام، مقابل 78 يوماً تالية، بين الجولات الـ18 حتى الـ26، إلا أن «الزعيم» لم يصل إلى رقمه القياسي المُسجّل باسمه، في نُسخة 2021-2022.

وكان العين قد حصد ذلك اللقب، قبل 4 سنوات، بعدما احتفظ بقمة الدوري لمدة 25 جولة مُتتالية، في رقم تاريخي غير عادي، بدأت منذ تفوّقه في الجولة الثانية، وامتدت عبر 274 يوماً، حتى الجولة الأخيرة، بين أغسطس 2021 إلى مايو 2022، وإذا كان رقم «الزعيم» يُعد الأفضل على الإطلاق، في تاريخ «دورينا» منذ انطلاق عهد الاحتراف، فإن بقية المواسم الـ10 الأخيرة، شهدت حصاداً متبايناً لأبطالها.

فعلى صعيد عدد الأيام المُتتالية، التي تمكّن خلالها أبطال تلك النُّسخ السابقة من القبض على «قمة دورينا»، يحتل رقم العين في الموسم الأخير المرتبة السادسة، مقابل صدارته المُطلقة بالطبع، بحصاده في نُسخة 2021-2022، في حين كان «الإمبراطور» على موعد مع ثاني أفضل مُعدلات الاحتفاظ بالقمة خلال الجولات المُتعاقبة، وقت تتويجه بلقب 2023-2024، إذ بلغ القمة في الجولة السابعة، ولم يُفرّط فيها مُطلقاً حتى النهاية، بمجموع 213 يوماً عبر 20 جولة.

«الملك» جاء ثالثاً في تلك القائمة، بالاحتفاظ بالقمة خلال 173 يوماً توالياً، في موسم فوزه بالدوري، 2018-2019، إذ بقي في المركز الأول منذ الجولة الـ12 حتى الـ26، عبر 15 أسبوعاً على التوالي، بإجمالي رقم مُتميّز بلغ 23 جولة مُتفرّقة، ثم تساوى «فخر أبوظبي» و«الفُرسان» بـ«المُتتالية الأفضل» لكليهما في تلك الفترة، حيث تمسّك كلاهما بالقمة عبر 13 جولة متعاقبة، بدأت من الأسبوع الرابع عشر وانتهت في الـ26، لكن الجزيرة تفوّق نسبياً بسبب فارق عدد الأيام، الذي بلغ 119 يوماً في موسم 2016-2017، مقابل 115 لشباب الأهلي في 2024-2025.

المُثير أن كليهما حصد لقباً آخر، بأقل عدد من الفترات، شهدت انفرادهما بالصدارة، حيث بقي «الفُرسان» فوق قمة دوري 2015-2016 عبر 9 جولات فقط، مثلما كان حال «فخر أبوظبي» في نُسخة 2020-2021، بل إن الجزيرة اكتفى بتحقيق أفضل مُتتالية له وقتها، بالبقاء في الصدارة لمدة 4 جولات فقط، كررها مرتين في تلك البطولة، بـ17 يوماً في المرة الأولى، مقابل 38 في المرة الأخيرة «الحاسمة».

بينما حافظ شباب الأهلي على المركز الأول في 8 جولات مُتتالية، بموسم 2015-2016، بمجموع 80 يوماً، والطريف أن العين وقتها كان صاحب رقم كبير في هذا الصدد آنذاك، إذ امتلك قمة جدول الترتيب عبر 15 جولة، بينها 14 مُتتالية، لكنه بداية من الجولة الـ18، تراجعت نتائجه، ليترك مكانه إلى «الفُرسان» حتى النهاية، وهو ما تكرر بصورة متقاربة مع «الملك» في بطولة 2020-2021، إذ كان الأكثر استمراراً فوق القمة، عبر 13 جولة وقتها، لكن «فخر أبوظبي» انتفض قُرب النهاية، ليقلب الأمور لمصلحته.