برشلونة «الأول» في كل شيء

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يكتفي هانسي فليك بالحفاظ على أسلوب برشلونة، بل يعمل على تطويره وتعزيزه أيضاً، فمنذ عقود، تُعد السيطرة على الكرة واحدة من أبرز سمات هوية اللعب في الفريق الكتالوني، وقد كان برشلونة بالفعل الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وبفارق كبير عن منافسيه، حيث يمكن القول إن الكرة في موسم 2025-2026 كانت «زرقاء وحمراء» بامتياز.

فعلى مدار البطولة كاملة، بلغ متوسط استحواذ فريق فليك على الكرة 68.91% خلال 38 مباراة خاضها في الليجا، بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني بفارق واضح بنسبة بلغت 59.44%.

ويُعد التحكم بالكرة جزءاً أصيلاً من الحمض النووي لبرشلونة، وهو الأسلوب الذي يعشقه المدرب الألماني ويعمل على ترسيخه وتطويره بطريقته الخاصة.

لكن برشلونة، بطل الدوري الإسباني، لم يتصدر فقط قائمة الاستحواذ، بل تفوّق أيضاً في العديد من الإحصائيات الأخرى على مستوى المسابقة المحلية. فقد كان الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 95 هدفاً، بمعدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة، متفوقاً بـ18 هدفاً على أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي سجّل 77 هدفاً.

كما كان الفريق الأكثر تسديداً على المرمى بإجمالي 692 محاولة، بينها 257 تسديدة بين القائمين والعارضة، بينما جاء الفريق الملكي ثانياً أيضاً بـ665 تسديدة، منها 253 على المرمى.

وكذلك، كان برشلونة أكثر الفرق حصداً للنقاط بعد التأخر في النتيجة، بعدما جمع 21 نقطة في مباريات كان متأخراً خلالها، يليه كل من ألافيس وفالنسيا بـ16 نقطة. كما تصدَّر الفريق قائمة أكثر الفرق حصولاً على الركنيات بـ262 ركنية، والأكثر تسبباً في حالات التسلل بـ164 حالة.

وعلى الصعيد الفردي، تُوِّج جوان جارسيا بجائزة «زامورا» لأقل حارس مرمى تلقياً للأهداف في الدوري الإسباني، بينما تقاسم كلٌّ من لامين يا مال وفيران توريس صدارة جائزة «زارا» التي تُمنح لأكثر لاعب إسباني تسجيلاً للأهداف في الليجا، بعدما سجّل كلٌّ منهما 16 هدفاً.

كما كان الجناح الكتالوني لامين يامال اللاعب الأكثر نجاحاً في المراوغات بـ133 مراوغة ناجحة، إضافة إلى كونه أفضل صانع أهداف في البطولة، بعدما قدّم 11 تمريرة حاسمة.