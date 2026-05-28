الوصل يستعد للموسم الجديد بمعسكر هولندي ويخوض 4 وديات أوروبية

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهت شركة الكرة بنادي الوصل، من وضع تصور معسكر الإعداد للموسم المقبل ومرحلة العمل للفترة القادمة، بما يواكب رؤية الإدارة العليا، بإعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية، فضلاً عن التحضير لمشاركة قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما ضمن الفريق بطاقة مباشرة للمشاركة في البطولة بصفته ثالث ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

واستقر الوصل على إقامة معسكر خارجي للفريق الأول في هولندا، وذلك للفترة من 6 يوليو المقبل، على أن يبدأ التجمع للمعسكر بداية من الأول من يوليو المقبل، لتوقيع الكشف الطبي على الفريق، ومن ثم أداء تدريبات يومية في دبي، قبل حتى موعد السفر.

ويستمر المعسكر الخارجي بهولندا لمدة 25 يوماً حتى 30 يوليو المقبل، ويتوقع أن يشهد خوض الفريق 4 مباريات ودية مع فرق أوروبية مختلفة ما بين هولندية وغيرها، لكن متدرّجة المستوى، للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، على أن يعود الفريق إلى الدولة لاستئناف فترة الإعداد للموسم الجديد بمعسكر مفتوح داخل الدولة، يستمر من الأول من أغسطس، حتى انطلاق الموسم في منتصف أغسطس المقبل، وقد يشهد أداء ودية أو ودّيتين للتجهيز لانطلاق الدوري.

وعلى الجانب الآخر، بدأت شركة الكرة بنادي الوصل في العمل على عدة ملفات بالتوازي، حيث يتم البحث حالياً عن أحد الأسماء، التي حققت نجاحات في عملها بمنصب المدير الرياضي، ليشغل نفس المنصب في الوصل، بديلاً لإريك أبديال الذي تم توجيه الشكر له، على الفترة التي قضاها في هذا المنصب مع النادي.

ويحتاج الوصل إلى مدير رياضي بخبرات ونجاحات ملموسة، ليواكب التطلعات التي وضعتها شركة الكرة للموسم الجديد، ووفق آلية العمل في الوصل يكون المدير الرياضي بالتبعية في منصب عضو شركة الكرة «العضو الخامس» بها.

وعلى الجانب الآخر، يتابع أحمد الطنيجي رئيس شركة الكرة بنادي الوصل، ملف التعاقدات بشكل مباشر، حيث وضع عدة أسماء مرشّحة للدخول إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد، بشرط أن تلبي طموحات الجماهير وتحقق تطلعات النادي في موسم العودة الألقاب، والمنافسة بقوة في النخبة، وذلك بالتنسيق مع البرتغالي فيتوريا المدير الفني للفريق، على أن يتم حسم مرحلة المفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.