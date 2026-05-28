أوساكا تلفت الأنظار بالأزياء الذهبية في رولان جاروس

باريس(أ ب)

تواصل لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا خطف الأنظار بأزيائها المميزة في باريس.

وأثناء دخولها الملعب قبل مباراتها الثانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ارتدت نجمة التنس سترة "بومبر" ذهبية معدنية فوق فستان لعبها الذهبي المرصع بالترتر، وزاد من أناقتها ذيل فستان باللون العاجي، في إطلالة تمزج بين الملابس الرياضية والأزياء الراقية (الهوت كوتور).

بعد ذلك، خلعت أوساكا ذيل الفستان والسترة وسلمت القطع لأحد أطفال جمع الكرات ليوجهها بعيدا قبل بدء اللعب ضد دونا فيكيتش على ملعب "سيمون ماتيو" اليوم الخميس.

وفي مباراتها الافتتاحية قبل يومين، دخلت أوساكا الملعب وهي ترتدي تنورة سوداء احتفالية ومشداً علوياً (بودي) بدون أكمام ومزينا بالخرز، قبل أن تكشف عن فستانها الذهبي، الذي قالت إنه يذكرها ببرج إيفل وهو يتلألأ ليلاً.

وقالت أوساكا بعد فوزها على لاورا سيجموند في مباراتها الافتتاحية :"الرياضيون يعملون في مجال العرض والترفيه. إن لحظات الدخول إلى ملاعب البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام) هي الأوقات الوحيدة التي أشعر فيها حقاً بأنني فنانة استعراضية".