الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوساكا تلفت الأنظار بالأزياء الذهبية في رولان جاروس

أوساكا تلفت الأنظار بالأزياء الذهبية في رولان جاروس
28 مايو 2026 14:56

باريس(أ ب)
تواصل لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا خطف الأنظار بأزيائها المميزة في باريس.
وأثناء دخولها الملعب قبل مباراتها الثانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ارتدت نجمة التنس سترة "بومبر" ذهبية معدنية فوق فستان لعبها الذهبي المرصع بالترتر، وزاد من أناقتها ذيل فستان باللون العاجي، في إطلالة تمزج بين الملابس الرياضية والأزياء الراقية (الهوت كوتور).
بعد ذلك، خلعت أوساكا ذيل الفستان والسترة وسلمت القطع لأحد أطفال جمع الكرات ليوجهها بعيدا قبل بدء اللعب ضد دونا فيكيتش على ملعب "سيمون ماتيو" اليوم الخميس.
وفي مباراتها الافتتاحية قبل يومين، دخلت أوساكا الملعب وهي ترتدي تنورة سوداء احتفالية ومشداً علوياً (بودي) بدون أكمام ومزينا بالخرز، قبل أن تكشف عن فستانها الذهبي، الذي قالت إنه يذكرها ببرج إيفل وهو يتلألأ ليلاً.
وقالت أوساكا بعد فوزها على لاورا سيجموند في مباراتها الافتتاحية :"الرياضيون يعملون في مجال العرض والترفيه. إن لحظات الدخول إلى ملاعب البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام) هي الأوقات الوحيدة التي أشعر فيها حقاً بأنني فنانة استعراضية".

أخبار ذات صلة
شفيونتيك تبلغ الدور الثالث في رولان جاروس بـ 38 خطأ
بوبليك يودع رولان جاروس من الدور الأول
رولان جاروس
نعومي أوساكا
آخر الأخبار
رغم الموسم الصفري.. ريال مدريد يتربع على عرش أندية العالم بإيرادات تاريخية
الرياضة
رغم الموسم الصفري.. ريال مدريد يتربع على عرش أندية العالم بإيرادات تاريخية
اليوم 15:15
22 ألف شرطي لتأمين هوس جماهير سان جيرمان
الرياضة
22 ألف شرطي لتأمين هوس جماهير سان جيرمان
اليوم 15:12
برشلونة «الأول» في كل شيء
الرياضة
برشلونة «الأول» في كل شيء
اليوم 15:00
أوساكا تلفت الأنظار بالأزياء الذهبية في رولان جاروس
الرياضة
أوساكا تلفت الأنظار بالأزياء الذهبية في رولان جاروس
اليوم 14:56
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 14:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©