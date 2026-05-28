توماسون يضع بصمة الخروج من لانس

باريس (د ب أ)

أعلن نادي لانس الفرنسي لكرة القدم رحيل اللاعب أدريان توماسون لاعب الفريق، بعد نهاية عقده مع الفريق.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي :" مع انتهاء عقده، يبحر أدريان توماسون نحو آفاق جديدة. لاعب محوري في تأهلين لدوري أبطال أوروبا مرتين".

وأضاف :"يترك لاعب الوسط بصمة لا تمحى، كونه أول قائد لفريق لنس يرفع كأس فرنسا".

ولم يكن رحيل اللاعب مفاجئاً حيث كان أعلن بنفسه الرحيل عن الفريق عقب الفوز على نيس 3 / 1 وتتويجه بكأس فرنسا.

وكان اللاعب انضم للفريق في يناير 2023 من ستراسبورج مقابل 9. 3 مليون يورو.