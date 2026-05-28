نيويورك ونيوجيرسي تضعان الفيفا في حرج بتهمة الاستغلال

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أزمة جديدة قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما أعلنت سلطات ولايتي نيويورك ونيوجيرسي فتح تحقيق رسمي بشأن ممارسات بيع تذاكر البطولة، وسط اتهامات بالتضليل ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال عملية البيع.

وأكد المدّعيان العامان في نيويورك ونيوجيرسي، ليتيتيا جيمس وجينيفر دافنبورت، في بيان رسمي، توجيه مذكرات قانونية إلى «فيفا» للمطالبة بالكشف عن تفاصيل عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباريات التي سيستضيفها ملعب «ميتلايف»، وعلى رأسها المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

ويأتي التحقيق بعد موجة غضب كبيرة من الجماهير حول العالم، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر والتغييرات المتكررة في خرائط المقاعد داخل الملاعب، وهو ما دفع العديد من المشجعين لاتهام «فيفا» بالتلاعب والتضليل خلال مراحل البيع المختلفة.

وبحسب البيان الرسمي، فإن التحقيق سيركّز على عدة ملفات، أبرزها شكاوى الجماهير المتعلقة بخرائط الملاعب التي وُصفت بأنها «مضللة»، بالإضافة إلى استحداث فئة جديدة من المقاعد تحت اسم «Front Category 1» بأسعار أعلى بكثير، بعد بيع ملايين التذاكر بالفعل.

وشهدت عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 انتقادات واسعة منذ البداية، حيث اعتبر كثيرون أن الأسعار الحالية هي الأعلى في تاريخ البطولة، مقارنة بجميع النسخ السابقة، قبل أن يقوم «فيفا» برفع الأسعار أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

كما أثارت خرائط المقاعد غضب الجماهير بعدما تبيّن أن بعض التذاكر التي بيعت ضمن فئة معينة تم تحويلها لاحقاً إلى مقاعد أقل جودة، مقارنة بما كان معروضاً في المراحل الأولى للبيع.

وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي إن «فيفا» حوّل شراء تذكرة كأس العالم إلى «رحلة من الارتباك والأسعار المبالغ فيها والندرة الوهمية»، معتبراً أن ما حدث يمثّل استغلالاً واضحاً للمستهلكين والجماهير.

ومن جانبها، أكدت سلطات حماية المستهلك في نيويورك أن التقارير المتعلقة بتضليل الجماهير بشأن مواقع المقاعد ورفع الأسعار بشكل مصطنع «تثير القلق بشدة»، مشيرة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبت وجود مخالفات.

في المقابل، دافع «فيفا» عن نفسه، مؤكداً أن الخرائط المعروضة كانت «إرشادية فقط»، وأن الأسعار تعكس حجم الطلب الهائل على البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم ذلك، يبدو أن ملف تذاكر كأس العالم 2026 مرشّح للتصعيد خلال الفترة المقبلة، في واحدة من أكبر الأزمات التنظيمية التي تواجه «فيفا» قبل انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم.