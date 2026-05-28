هدف إيزاك يكلف ليفربول 36.25 مليون يورو!

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يوجد مركز في عالم كرة القدم يضاهي مركز المهاجم في المطالبة بأعلى قيمة مالية، عندما يتعلق الأمر بتحطيم الأندية لأرقام قياسية في سوق الانتقالات.

وسواء كان كيليان مبابي أو كريستيانو رونالدو، فإن تاريخ الأندية الأوروبية العملاقة التي أنفقت مبالغ طائلة للتعاقد مع أفضل لاعبي العالم، تتمحور دائماً حول قدرتهم المذهلة على هز الشباك.

مع ذلك، لا يرقى جميع المهاجمين إلى مستوى التوقعات.

بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية وحساب تكلفة كل هدف بناء على قيمة انتقاله الأولية بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن قائمة المهاجمين الذين كلفوا أنديتهم أكبر قدر من المال وأكبر قدر من الندم، لا تزال تلفت الأنظار.

ويتصدر القائمة ألكسندر إيزاك، لاعب ليفربول، أغلى مهاجم في عالم كرة القدم خلال السنوات الخمس الماضية، والذي لم يشارك سوى في 22 مباراة مع ليفربول، مسجلاً 4 أهداف فقط، رغم أن تكلفة التعاقد معه بلغت 145 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

هذا يعني، أن كل هدف من أهداف إيزاك كلف ليفربول 36.25 مليون يورو، وما لم يستعد مستواه المعهود فور عودته من الإصابة، فمن المرجح أن يبقى على رأس هذه القائمة سيئة السمعة لفترة طويلة.

ويحتل مهاجم نيوكاسل، يوان ويسا، المركز الثاني، بـ 19.2 مليون يورو لكل هدف مع فريق إيدي هاو، بعد أن سجل 3 أهداف فقط منذ انتقاله من برينتفورد إلى سانت جيمس بارك مقابل 57.7 مليون يورو.

ويحتل فيتور روكي، المركز الثالث، حيث كلف انتقاله غير الموفق إلى برشلونة النادي الكتالوني 15 مليون يورو، عن كل هدف من هدفيه قبل عودته إلى البرازيل.

وفي المركز الرابع، يأتي مهاجم تشيلسي، ليام ديلاب، (11.8 مليون يورو لكل هدف) الذي لم يسجل سوى 3 أهداف فقط، منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج مقابل 35.5 مليون يورو.

ويأتي مهاجم برايتون، تشارالامبوس كوستولاس، بالمركز الخامس (11.7 مليون يورو لكل هدف)، والذي انضم إلى النادي مقابل 35 مليون يورو الصيف الماضي، ولم يسجل حتى الآن سوى 3 أهداف.

ويأتي راندال كولو مواني المركز السادس بعد فشله الذريع في العاصمة الفرنسية، حيث بلغت تكلفة هدفه الواحد 8.6 مليون يورو، بعد انتقاله من آينتراخت فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان.

ويأتي روميلو لوكاكو وجواو فيليكس، في المركزين السابع والثامن على التوالي، بعد أن كلفا تشيلسي 7.5 مليون يورو و7.4 مليون يورو لكل هدف على التوالي، قبل رحيلهما.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل مهاجم مانشستر يونايتد ماتيوس كونيا، حيث تبلغ تكلفة كل هدف سجله كل منهما مع الشياطين الحمر 7.4 مليون يورو، ومهاجم نيوكاسل، نيك فولتميد، الذي سجل 11 هدفاً منذ انضمامه من شتوتجارت مقابل 75 مليون يورو، ما يعني أن تكلفة هدفه الواحد في جميع المسابقات تبلغ 6.8 مليون يورو.