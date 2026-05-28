الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا تفلت من «مطب جاكيمو» في رولان جاروس

سابالينكا تفلت من «مطب جاكيمو» في رولان جاروس
29 مايو 2026 00:38

باريس (رويترز)
تغلبت المصنفة الأولى أرينا سابالينكا على صعوبات واجهتها في المجموعة الأولى، لتفوز على الفرنسية إليزا ​جاكيمو بنتيجة 7-5 و6-2، لتتأهل إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
واضطرت لاعبة روسيا البيضاء، التي خسرت في نهائي العام ⁠الماضي، إلى بذل جهد كبير لمدة ساعة تقريباً، حيث أسعدت ​البطلة المحلية الجماهير بعدة ضربات رائعة.
ولا تزال سابالينكا، الفائزة ​بأربعة ‌ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، تسعى ⁠للفوز ​بأول لقب لها في بطولة فرنسا المفتوحة.
وقالت سبالينكا "كانت منافسة صعبة للغاية. خضت مباراة صعبة. أنا سعيدة لأنني أنهيتها في مجموعتين متتاليتين".
وأضافت "لعبت بشكل رائع حقاً وأجبرتني على بذل ‌المزيد من الجهد واللعب بمستوى أعلى. أنا سعيدة ‌لأنني تمكنت من التعامل مع الموقف والفوز".
وكسرت المصنفة الأولى عالمياً إرسال منافستها مبكراً بضربة أمامية قوية لتتقدم 3-1، لكن جاكيمو ​عادت وكسرت إرسالها على الفور.
وفي يوم شهد خروج المصنف الأول عالمياً على صعيد الرجال يانيك سينر من البطولة بعد خسارته في مباراة من خمس مجموعات أمام خوان مانويل سيروندولو، اضطرت سابالينكا إلى بذل مجهود ‌كبير في المجموعة الأولى أمام المصنفة ​67 عالمياً.
وحصلت سابالينكا على نقطة لحسم المجموعة وهي متقدمة 5-4 على إرسال جاكيمو، لكن اللاعبة الفرنسية، التي أثارت حماس الجماهير في بعض الأوقات، تمكنت من ​مواجهة قوة سبالينكا بدقة ‌وتوازن ⁠رائعين.
وحافظت المصنفة ‌الأولى على رباطة جأشها وفازت ‌بالمجموعة الأولى عند النقطة الثالثة لحسم المجموعة، ولم تنظر إلى الوراء بعدها أبدا.
وحصلت لاعبة روسيا ⁠البيضاء على كسر للإرسال في بداية المجموعة الثانية لتتقدم ​بسرعة 3-صفر، مما لم يترك أي فرصة للعودة لجاكيمو، التي نفدت طاقتها بسرعة.
وستواجه سابالينكا في المباراة التالية الأسترالية داريا كاساتكينا.
وقالت المصنفة الأولى "دائماً ما يكون اللعب ضدها تحديا. إنها مقاتلة. إنها تعيد كل الكرات. عليك أن تبذل ​جهداً كبيراً للحصول على كل نقطة، خاصة على ​الملاعب الرملية". 

أخبار ذات صلة
جوف تجتاز «اختباراً مصرياً» في رولان جاروس
سيروندولو يغتال أحلام سينر دون رأفة
أرينا سابالينكا
رولان جاروس
يانيك سينر
آخر الأخبار
سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني بانتظار موافقة ترامب
29 مايو 2026
جانب من صلاة الفجر في المسجد الحرام بمكة المكرمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق
29 مايو 2026
كايا كالاس
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: استمرار الحرب في الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد
29 مايو 2026
طفل يستمتع بالبرودة عند نافورة باركاشيا في روما (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: درجات الحرارة تقترب من مستويات قياسية
29 مايو 2026
مبنى مدمر جراء غارة إسرائيلية على بيروت - أرشيفية
الأخبار العالمية
غارة إسرائيلية على بيروت
29 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©