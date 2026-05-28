هدف زيكو يقود «الفراعنة» لفوز ودي على روسيا استعداداً لكأس العالم

القاهرة (رويترز)

سجل مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) هدفاً بضربة رأس، ليقود مصر للفوز 1-صفر على روسيا على استاد القاهرة استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، في مباراة ​اختبر فيها المدرب حسام حسن تشكيلة فريقه قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

وفي غياب القائد محمد صلاح، لانضمامه لمعسكر المنتخب قبل ساعات من المباراة، اعتمد حسن على تشكيلة شبه أساسية بقيادة عمر ⁠مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن (تريزيجيه) جناح الأهلي، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وتحسن ​الأداء بعد نهاية الاستراحة، وقاد هيثم حسن، الذي شارك من على مقاعد ​البدلاء في ‌الشوط الأول، هجمات المنتخب من الجانب الأيمن، وساهم ⁠في الهدف ​بعدما انطلق وهيأ الكرة لمحمد هاني، الذي أرسل تمريرة عرضية حولها زيكو (29 عاماً) في شباك روسيا في الدقيقة 65، ليسجل في مباراته الدولية الأولى.

واتجهت جماهير مصر لاستاد القاهرة لتوجيه رسالة دعم أخيرة لمنتخبها قبل السفر إلى الولايات المتحدة، حيث ‌ستلعب مع البرازيل ودياً يوم السادس من يونيو في أوهايو، ‌قبل مواجهة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة لكأس العالم.

وبدأت مصر المباراة بقوة سيطر عليها التسرع، إذ سدد إمام عاشور بجوار القائم الأيمن ومرت محاولة من تريزيجيه فوق ​العارضة.

وكانت الفرصة الخطيرة الأولى من مرموش، الذي انطلق ببراعة من منتصف الملعب وأطلق تسديدة منخفضة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 18، لكن أداء المنتخب المصري الهجومي لم يتمكن من تهديد دفاع روسيا المتأخر.

ودفع المدرب حسن بالثلاثي زيكو وهيثم حسن وإبراهيم عادل بدلاً من تريزيجيه وعاشور وزيزو، لكنه انتظر ‌حتى الشوط الثاني ليتحسن الأداء في الثلث ​الأخير، وهو تفوق صاحبه ظهور بعض المساحات في الدفاع استغلتها روسيا لتهديد مرمى الحارس البديل محمد الشناوي الذي شارك بدلاً من مصطفى شوبير قبل نهاية الاستراحة.

وأطلق أليكسي ميرانتشوك تسديدة من مدى قريب أبعدها الشناوي، ثم مرت ​ضربة رأس من إيفان سيرجايف فوق ‌عارضة ⁠مصر.

لكن مصر استعادت ‌توازنها، وبعد سلسلة من التمريرات وصلت ‌الكرة إلى مرموش الذي سدد بجوار القائم قبل مرور ساعة من من اللعب.

وكان هيثم حسن مصدر الخطورة الدائم من الجانب ⁠الأيمن وشكلت انطلاقته تهديداً حقيقياً على الفريق الزائر، قبل أن يساهم في هدف زيكو، ​الذي احتفل بشدة بعدما أهدى مصر التقدم ومنح نفسه فرصة كبيرة للظهور ضمن التشكيلة النهائية لكأس العالم.

واستقر اللعب في وسط ملعب روسيا بعد الهدف، لكن مصر افتقدت للمسة الأخيرة لتسجيل الهدف الثاني في غياب صلاح الهداف التاريخي للمنتخب، بينما شارك المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم (18 عاماً) قرب النهاية، ليصبح أصغر من ​شارك مع المنتخب في حقبة المدرب حسن.